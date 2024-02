Día internacional del preservativo: sólo el 17% de adolescentes y jóvenes lo usan

Mama Antula: habló el hombre del milagro, "esto me conmueve"

Otro trabajo, realizado por el Ministerio de Salud a partir de entrevistas con 842 mujeres usuarias de preservativo vaginal entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, reveló que de ese universo sólo 3 de cada 10 usaban siempre preservativo peneano (29,9%); igual porcentaje respondió "nunca" y el 40% restante "a veces".

Día Mundial del Preservativo VIH.jpg

"El 98% por ciento de las nuevas infecciones de VIH en Argentina son por no uso de preservativo durante las relaciones sexuales; este es un porcentaje promedio que incluye a todas las edades y géneros", indicó a Télam Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y Caribe en AHF.

Respecto a adolescentes y jóvenes, la médica ginecóloga María Sol Barrientos, integrante del programa de Adolescencias del Hospital de Clínicas de la UBA, sostuvo que "si bien ninguna consulta es igual a otra, en términos generales preguntan mucho sobre el acceso gratuito a los métodos de protección y que conducta tomar en caso que fallen".

"Por suerte -continuó- cada vez son más las y los adolescentes que consultan sobre métodos, incluso lo hacen previamente al inicio de sus relaciones sexuales. A veces se olvidan de preguntar puntualmente sobre el preservativo y/o campo de látex, pero consideramos que es una oportunidad para hablar del mismo y explicar cómo se coloca y qué condiciones hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlo".

Día Mundial del Preservativo VIH 1.jpg

En efecto, según el último Boletín N° 40 Respuesta al VIH y las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en la Argentina, entre 2012 y 2022, en los varones de entre 15 y 19 años hubo una reducción del 39% en la tasa de nuevas infecciones (casos cada 100 mil habitantes) en tanto en las mujeres de esa franja etaria disminuyó un 47,6%.

Entre las causas de esta disminución, Barrientos identificó que "la educación sexual integral (ESI) es fundamental, al igual que el comienzo de las consultas médicas en los inicios de la pubertad", aunque advirtió que "si bien vemos que gracias a la ESI las y los adolescentes están cada vez más informados sobre la importancia del cuidado de su cuerpo y del uso de métodos anticonceptivos, todavía queda un largo camino por recorrer para que sea equitativa y accesible en todo el país".

Por su parte, Pedrola señaló que "aunque los más jóvenes siguen siendo los que más se infectan con VIH y otras ITS, el no uso de preservativo se observa en todas las edades; por ejemplo, seguimos viendo personas con 50 años o más que se infectan".

"En estos casos, hay una idea falsa de que el uso del preservativo puede hacerles perder la rigidez que se había recuperado con el uso del sildenafil (popularmente conocido por su nombre comercial de Viagra)", describió.

Pero éste no es el único prejuicio que rodea al preservativo, la doctora Barrientos reconoció muchos más: "Todavía persisten muchos mitos en cuanto a la anticoncepción en general, como la edad de inicio para su utilización, formas de usarlos, efectos adversos, anticoncepción de emergencia, etc.", dijo.

Y detalló: "En cuanto al preservativo se cree, por ejemplo, que es más seguro utilizar dos al mismo tiempo; que sólo se debe colocar en el momento de la eyaculación; que no es necesario el uso en parejas estables; que disminuye la sensibilidad y el placer o que sólo deber ser usado para el sexo pene-vagina cuando en realidad las personas de todos los géneros y orientaciones sexuales deben usar preservativo para el sexo vaginal, oral y anal durante toda la relación sexual".

Día Mundial del Preservativo VIH 2.jpg

La especialista remarcó que en la actualidad, "la tecnología y las redes sociales son una herramienta útil para el acceso a la información sobre todo en las infancias y adolescencias; cada vez hay más médicas, médicos y personal de salud en general que las utilizan; pero la importancia está en que las y los adolescentes puedan identificar cuál es la información de buena calidad y siempre consulten con algún profesional".

Barrientos recordó que, más allá del VIH, el uso de preservativo "previene todas las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y es el único método anticonceptivo que cumple esta función".

"Es importante aclarar que no todas las infecciones se manifiestan en el cuerpo de forma temprana. Es decir, una persona puede estar cursando una ITS y no tener ningún síntoma o lesión visible y aún así transmitirla durante las relaciones sexuales sin método de barrera", alertó. Y continuó: "Hay infecciones que se pueden diagnosticar por medio de análisis de sangre como HIV, HBV, HCV, sífilis, herpes y otras que se diagnostican a través de estudios de secreciones como flujo u orina, por ejemplo chlamydia, gonorrea, tricomoniasis".

Respecto del virus de papiloma humano (HPV) la especialista señaló que "también es una ITS que puede producir lesiones con diferentes tipos de riesgo y, si no se diagnostican a tiempo pueden volverse cancerosas; por eso la importancia de realizarse controles ginecológicos y cumplir con el calendario nacional de vacunación".

En referencia al acceso al preservativo, Pedrola señaló que "en este momento hay un déficit en la entrega de preservativos por parte del Gobierno nacional y la mayoría de las provincias tampoco están comprando, con lo cual es difícil acceder en forma gratuita".

"Desde AHF tenemos nuestra propia marca pero ante la escasez siguen siendo pocos; por otra parte, su precio de venta es muy elevado, lo que seguramente repercutirá en la reducción del uso. Tampoco existen campañas masivas sobre la importancia del uso del preservativo, ni cómo se utiliza, las enfermedades que previene, etc." concluyó.

Impulsado e instaurado por AIDS Healthcare Foundation (AHF), el Día Mundial del Preservativo ya fue adoptado por más de 32 países.

Este año el lema es "Siempre de moda", con lo que se pretende "alentar a las personas a usar preservativo en todas sus relaciones sexuales, sin excepción, de principio a fin del encuentro, como una herramienta para disfrutar la vida sexual con libertad y seguridad".