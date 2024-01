Cómo poner el cerebro en modo vacaciones

Llega el mes de enero, comienzo de un nuevo año y muchas personas recurren a tomarse sus respectivas vacaciones del trabajo para descansar de los ritmos de vida estresantes. De igual manera, les cuesta desconectarse del celular, del e-mail, de los grupos de WhatsApp y todo aquello que tenga relación con la rutina diaria el resto del año. "Es muy difícil si nosotros no tenemos el hábito de desconectarnos a lo largo del año, si no tenemos el rédito de en algún horario del día desconectarnos, se dificulta", indicó la psicóloga y agregó: "Tiene que ver con tener a disposición las notificaciones del celular, que no lo apaguemos y que no podamos administrar el tiempo que pasamos frente a él". Por supuesto que cada caso se da de forma particular, pero en líneas generales se busca "desenchufarse" de la cotidianeidad y esto se centra sobre todo en la desconexión los grupos de WhatsApp del trabajo: "Siempre está mal visto poner límites. Acá no nos tiene que importar si cae bien o mal, sino lo que necesito. Puedo archivar el grupo y no ver las notificaciones".