Comenzar la universidad en otra ciudad: un diálogo necesario

En este contexto se realizan numerosas ferias de carreras, charlas o talleres de orientación vocacional, visitas a distintas casas de estudios, entre otras actividades para dar a los adolescentes la mayor información posible previo a tomar una decisión. No obstante, no se forma un diálogo en profundidad sobre los efectos, consecuencias y las dificultades que atraviesan las y los jóvenes que inician una carrera universitaria, curso terciario o trabajo en otra ciudad , lo que implica alejarse del círculo cercano, los afectos y un sistema de apoyo fundamental para pasar a ser autosuficientes casi de un día para el otro.

Construir vínculos en una nueva etapa… y en otra ciudad

“En la mayoría de los casos las dificultades que deben atravesar los estudiantes, más allá de la situación particular que atraviesa el país, se relaciona con el sostenimiento de los vínculos”, indicó a UNO Federico Waissmann, psicólogo y titular de la comisión de Psicología y Educación en el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER). “Si bien es importante en la construcción de la autonomía por parte de los jóvenes que comienza a gestarse en el tránsito por la secundaria y de la mano de los adultos a cargos -es decir, que la primera vez en que un joven tome un colectivo no sea a los 18 años- es importante en el sostenimiento de esta construcción en los primeros años de la vida universitaria el tramado de una red de vínculos que acompañen en los momentos difíciles”, detalló.

Según el especialista, una gran ayuda a esto es la creación de herramientas, como las tutorías pares, para trabajar en este sentido y remarcó: “La ausencia de pares que acompañen en la vida cotidiana, desde tomar el colectivo hasta sentarse a compartir unos mates para preparar los parciales y finales, juega un rol fundamental en el desánimo de estudiantes que, eventualmente, devienen en ideas acerca del abandono de la carrera y el regreso a la ciudad de origen”. Al respecto de la convivencia lejos de los afectos y sus consecuencias en el trayecto académico, Waissmann destacó que mantener los pensamientos en lo que sucede en la ciudad natal “incide sobre el trabajo intelectual” y destacó: “Es fundamental que la familia o los adultos que acompañaron la trayectoria del estudiante en el nivel secundario, pongan énfasis no sólo en el buen sentido desde lo académico, sino en la construcción de una red de vínculos que sostenga la trayectoria a largo plazo”.

Independencia y autosuficiencia

Una arista que vuelve compleja la nueva etapa universitaria en otra ciudad o provincia se concentra en la autosuficiencia que conlleva vivir solo. En estos casos los adolescentes deben enfrentarse a nuevas preocupaciones como la gestión del dinero, organización del tiempo para estudiar, hacer las tareas domésticas, las compras, etcétera. Sobre esto, el especialista destacó que la adaptación a la vida adulta no tiene una respuesta unívoca: “Todo depende de cuál haya sido el acompañamiento de los adultos y la labor consciente de promover la autonomía del estudiante”.

TN Concepción del Uruguay.jpg UTN de Concepción del Uruguay. El seminario de ingreso comenzó la semana pasada, con 270 inscriptos. Gentileza UTN Regional Concepción del Uruguay

Otra cara de la misma moneda es la parte emocional que genera la mudanza lejos de los padres o figuras de autoridad durante la crianza: “Una de las consecuencias inmediatas de que se comience a construir la autonomía en los jóvenes, más aún en los primeros años de la universidad, es el desencuentro con ‘las normas’ del hogar de los padres y en este sentido la renuencia a permanecer en la ciudad de origen por mucho tiempos”, comentó el especialista y destacó que esta cuestión motiva la consulta profesional una vez terminados los estudios y deben volver a la ciudad de origen o la casa de sus padres, pues “es un momento complicado para un joven tomar la decisión de vivir solo por la situación actual”.

“No creo que la independencia repentina sea un factor de deserción o abandono de la carrera”, opinió Waissmann, “Lo que incide es, por un lado, la no comprensión por parte del estudiante de que no sólo es importante el trabajo intelectual, sino que eso se sostiene con una red afectiva de vínculos y, por otro lado, el énfasis desmedido de la familia en el desempeño académico, con frases como ‘si no te va bien, tenés que volver a casa’ y no hacen lugar a los diferentes procesos que se atraviesan en los primeros meses de la vida del estudiante del nivel superior”.

¿Cómo es vivirlo en primera persona?

A raíz de preguntarse cómo es transitar los estudios en otra localidad, UNO invitó a jóvenes que actualmente cursan los estudios en otra ciudad o que finalizaron la universidad y ahora transitan la vida profesional.

Tomás Schultheis es de Paraná, tiene 23 años y en 2018 se mudó a Rosario para estudiar Relaciones Internacionales. Sobre su experiencia, el estudiante indicó: “Si bien no pienso que Paraná es una ciudad pequeña, estaba consciente que pasaba a vivir en una de las ciudades más grandes del país, siendo menor de edad y con toda la mala fama que tiene Rosario” y agregó: “Hacerme un grupo de amigos que se encontraban en situaciones similares a la mía en la facultad ayudó mucho a que el proceso no fuera tan duro”. No obstante, confesó que al principio la transición fue difícil: “Si bien no es tan lejos, el hecho de abandonar mi casa donde tenía casi todo servido para pasar a valerme por mí mismo no fue sencillo, pero afortunadamente no tardé mucho en sentirme cómodo”.

Por su parte Yanina y Rocío Martínez son hermanas y se mudaron desde San Salvador a la capital entrerriana para hacer sus estudios en Trabajo Social y Comunicación Social, respectivamente. Yanina, la mayor, comentó a UNO: “Como cualquier cambio me generó nervios e ir a estudiar a Paraná fue toda una novedad desde la adaptación, conocer compañeros y sobre todo el temor de si elegiste bien la carrera. En mi caso lo disfruté y superé los obstáculos que se presentaron”. Por otro lado, destacó que la mayor dificultad fue mantenerse lejos de su familia aunque “a la distancia me acompañaron en el camino que elegí” y, en otra línea, recalcó que el haber estudiado en otra localidad le abrió una serie de puertas en lo académico y profesional. A su vez Rocío, que llegó unos años después a Paraná, recordó: “Tomé dimensión de la ciudad a la que iría el primer día que llegué” e indicó “fue muy shockeante porque me di cuenta que era el triple de grande que San Salvador y me asusté un poco, ahí encontré el desafío”.

Para ella la adaptación se facilitó gracias a su hermana: “Ella me ayudó mucho con el tema de calles, las paradas de colectivos y eso facilitó muchísimo la adaptación por tener un apoyo o una contención. Si me perdía o necesitaba consultarle, acudía a ella”. No obstante coincidió con Yanina en que la dificultad más compleja fue la distancia con su hogar y no tener a sus padres cuando quería acudir a ellos: “Hay momentos donde se necesita la contención de un padre o madre que te dé un abrazo o un consejo”. Rocío detalló a UNO que, en un momento, su hermana debió retornar a San Salvador: “Me quedé sola y si tenía alguna crisis o tenía un mal día, el apoyo de un familiar o alguien cercano es muy bueno, pero cuando estaba sola en esa situación las emociones pueden un poco más, pero ahí también entra en juego el círculo que te hacés en la facultad. Los amigos y amigas que hice en Paraná, así como sus familias, me acompañaron mucho y me hicieron sentir parte”.

Ahora que finalizó sus estudios y volvió a su ciudad, Rocío consideró que el mayor beneficio de haber estudiado en otro lugar fue la experiencia y reflexionó: “Relacionarte en otro ámbito, conocer otros contextos y otras formas de pensar -que en ciudades más pequeñas es más homogéneo porque no hay mucha diversidad- fue muy beneficioso haberme encontrado con otras personas y tener distintas experiencias dentro y fuera de la universidad, me dejó muchos aprendizajes para lo personal y lo profesional. Cuando comencé a trabajar me ayudó mucho en la expresión, a la hora de relacionarme y no ser tan tímida o cerrada, así como aceptar nuevos desafíos”.

Brenda Kolmann es médica y cursó sus estudios en la Universidad Nacional de Rosario: “Siempre viví con mis padres y hermanos, así que pensaba que iba a estar todo bien al mudarme a otra ciudad con otro movimiento y con amigas. La primera impresión fue buena porque es una ciudad hermosa, más allá de la inseguridad, pero di un paso muy importante”. Kolmann destacó que, al principio, la adaptación a la independencia fue complicada: “Me costó un montón, no por la ciudad, pero extrañaba mi casa y también me fue difícil acostumbrarme a la vida de estudiante y su carga horaria, fue un cambio muy grande”. “Extrañás las pequeñas cosas de estar en tu casa y que das por sentado, pero cuando vas a otro lugar y ya no están, te marca, por ejemplo llegar y que esté hecha la comida o tener ropa limpia, o hablar con amigos de toda la vida y visitar a tus seres queridos” observó y también destacó la cuestión económica: “Vivir afuera de la casa de tus padres tiene un costo y tuve la posibilidad de no tener que trabajar para mantenerme, aunque tenía emprendimientos, pero sí tuve la suerte de poder abocarme 100% al estudio y soy consciente de que es una dificultad para muchos”.

utn.jpg Los intensos primeros días en la universidad. Prensa UTN

Así como los demás entrevistados, destacó que los mayores beneficios de aquella experiencia fue haber conocido personas en la misma situación que ella: “Creás muy lindos vínculos de amistad que prácticamente son familia, porque en los fin de semana sucede que estás solo y nos juntábamos. Así nos dábamos apoyo entre todos en ese sentido” así como la posibilidad de formarse su propio horario a diferencia que la convivencia con sus padres, donde había otra dinámica. Finalmente, comentó: “Me hubiera gustado que alguien me diga que la carrera no lo es todo, porque cuidar los vínculos, hacer una actividad que te guste y te haga feliz no se debe descuidar sólo por el estudio porque muchas veces me pasó de dejar todo por estudiar, salir mal en un examen y te quedás con mucha angustia porque sabés que dejaste algo que querías y aparte desaprobaste. Hay que darse espacio para todo, la carrera y la facultad es una etapa que va a pasar, cuesta un montón, pero realmente vale la pena, porque la satisfacción de tener el título y decir ‘lo logré’ es impresionante, porque uno puede o no tener apoyo emocional o económico, pero el que se sienta a estudiar sos vos y tener la satisfacción de haber alcanzado ese logro es impagable”.

Vivir en conjunto la transición

Finalmente UNO consultó a Waissmann por alguna recomendación para padres y adolescentes que estén a punto de transitar esta nueva etapa donde se vivirá la universidad de sus hijos en otra ciudad. En este contexto, el especialista reflexionó: “El paso del nivel medio al superior es único y valioso en sí mismo, así que tiene muchas aristas. No sólo se pone en juego la manutención del estudiante en términos económicos o la obtención del título en lo simbólico, sino que es una experiencia de vida” y expresó: “Es de suma relevancia que la familia o adultos acompañen a los jóvenes, recordándoles que no se trata de una experiencia fuera de su alcance, que cuentan con las herramientas necesarias y que no es necesario que sostengan el ritmo que propone el el plan de estudios o que llevan sus compañeros”.

Asimismo, comentó: “Una vez resueltos los aspectos materiales que hacen a la manutención del estudiante, la experiencia universitaria abre la vía a la construcción de un plan de vida que se ancle al deseo. En el mejor de los casos, algo de ello pudo ser trabajado en el tránsito por la secundaria, pero en muchos otros los jóvenes se encuentran con muchas preguntas e inquietudes cuando llegan a la puerta de la Facultad y responder todos estos interrogantes puede tomar un buen tiempo”.