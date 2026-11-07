Crespo: Frigerio y Cerutti inauguraron la Fiesta Nacional de la Avicultura

Crespo ya vive la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se realiza en el predio ferial. La inauguración contó con la presencia de Frigerio y Cerutti.

La 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura comenzó este viernes, siempre bajo la organización conjunta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo . El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, acompañado por el intendente local, Marcelo Cerutti.

La FNA expresa una parte esencial de la identidad de Crespo y de su vínculo con la región. En ella confluyen la historia de las familias productoras, el esfuerzo de los trabajadores, la iniciativa empresarial y la participación de las instituciones que han acompañado el crecimiento de la ciudad.

Las palabras del gobernador Frigerio en Crespo

El gobernador de la provincia felicitó al intendente Marcelo Cerutti, “mi amigo” y a Mariela Gallinger por liderar la organización de esta fiesta. Saludó a los productores y a todos los presentes. Destacó la organización del Concurso de ‘Pollo al Disco Solidario’. “Soy bueno haciendo pollo al disco. Tengo que ir a verlo al Papa, sino participaba”, comentó sonriente. Resaltó la importancia de la premiación del concurso para instituciones. “Esta iniciativa refleja muy bien el espíritu de Crespo, una comunidad que hizo de la producción su identidad y que sabe organizarse para ayudar a los demás”.

Y añadió: “Esta fiesta empezó mucho antes de que alguien tuviera la idea de organizarla. Empezó en los patios de las casas, en las granjas familiares, en las manos de los inmigrantes que llegaron a Entre Ríos con muy poco y construyeron muchísimo. Empezó con familias que ahorraban lo que podían para comprar unas pocas aves más, que aprendían de sus vecinos, que se asociaban para crecer y que volvían a invertir cada peso que ganaba”.

Más adelante, el mandatario manifestó: “Entendiendo que el progreso individual tiene mucho más valor cuando se convierte en progreso colectivo. La avicultura representa exactamente el modelo de desarrollo que queremos para Entre Ríos. Tenemos una provincia con enormes recursos naturales, tradición agropecuaria y hay una capacidad productiva con muchísimo margen para crecer. Pero nuestro desafío es ir mucho más allá de producir materias primas. Queremos que cada vez más lo que se produce en nuestro campo se transforme en la industria entrerriana”.

Y siguió: “La cadena avícola es una demostración concreta de que eso es posible. Entre Ríos es probablemente la provincia más competitiva en transformar proteína vegetal en proteína animal. Esa es una ventaja extraordinaria frente a un mundo que va a demandar cada vez más alimentos y especialmente proteínas. Más del 62% de las granjas de pollo parrillero de la Argentina están en nuestra provincia. Y acá en Crespo se produce casi un cuarto de la cantidad de huevos que se consumen en todo el país. Nuestro desafío es fortalecer esta cadena para que Entre Ríos pueda abastecer cada vez más al mercado argentino y cada vez más al mundo. Es una cadena que genera más de 22.000 puestos de trabajo directos y que demuestra cómo una actividad puede impulsar el desarrollo de muchas otras”.

Por último, indicó: “Hay otro desafío en el que tenemos que seguir trabajando juntos, los mercados internacionales. Sabemos cuánto le cuesta a esta industria perder un mercado por una emergencia sanitaria. Por eso vamos a seguir trabajando con el gobierno nacional haciendo gestiones e insistiendo para recuperar el mercado chino y también para sostener los mercados que se fueron reabriendo y conseguir que cada vez más alimentos producidos en entre Ríos lleguen a las góndolas distintas del mundo. Sé que falta muchísimo, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cambiar las condiciones que durante demasiado tiempo frenaron el desarrollo de nuestra provincia”.

Para el final expresó: “Y quiero terminar volviendo a Crespo. Hace más de seis décadas esta ciudad ya era reconocida en todo el país por lo que sus productores habían sido capaces de construir y generación tras generación siguieron ampliando esa historia y ese prestigio. Quiero que los hijos y los nietos de esas familias tengan todavía más oportunidades que quienes empezaron esta historia, que puedan continuar las empresas familiares, crear nuevos emprendimientos y construir su futuro acá. Esa es la responsabilidad que asumimos como gobierno y ese es el sentido de cada una de las transformaciones que estamos llevando adelante”.

Expresiones del intendente Cerutti

“Como intendente de Crespo, es una alegría recibirlos y compartir con ustedes la apertura de la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura”, expresó Marcelo Cerutti en el inicio de su alocución.

Agradeció la visita del gobernador Rogelio Frigerio, “por acompañarnos esta noche en Crespo”. También hizo extensivo al agradecimiento a las demás autoridades presentes, público, expositores y todas las personas que están trabajando en los diversos aspectos organizativos de la FNA.

“Quiero destacar especialmente a quienes integran la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y a todos los que trabajaron durante estos meses para que hoy podamos encontrarnos acá. Y un saludo muy especial a nuestras cámaras, nuestros productores avícolas, a sus familias y a todos los que trabajan en esta actividad. Porque detrás de esta fiesta está el trabajo de todos los días, el de tantas familias que hicieron de la avicultura una forma de vida y que siguen haciendo crecer a Crespo y a toda la región”.

Cerutti también invitó a todos a compartir estas tres jornadas y tuvo palabras alusivas para recordar a los “pioneros que iniciaron la avicultura en Crespo y en la zona. Fueron emprendedores de una idea que emergió hace alrededor de 100 años y que realizó su gran aporte a la ciudad que disfrutamos. Hoy transitamos una avicultura de tecnología, de desarrollo e innovación, transformando a nuestra provincia en la máxima aportante avícola en el país”.

A lo cual añadió: “Esta producción significa mucho para Crespo, producto de todo el trabajo y compromiso que genera, además produce arraigo y desarrollo familiar”.

Por último, sostuvo: “En Crespo y en Entre Ríos tenemos los brazos abiertos para quienes quieren producir, con acciones concretas para ayudarlos con financiamientos, beneficios y economía del conocimiento”. También dio detalles de tareas que se realizan en la reparación y mantenimiento de caminos de la producción en la microrregión de Crespo y aldeas aledañas, “para acompañar a la producción”.

Y acotó: “Pusimos un especial énfasis en todo lo que es la educación con distintas carreras dirigidas concretamente a la economía del conocimiento para poder brindarlo a la avicultura y a nuestro Parque Industrial”.

En relación con la FNA destacó la importancia de contar con la presencia de algunos pioneros e iniciadores de esta celebración, “precursores de los que estamos viviendo ahora. Seguimos trabajando con ese mismo ímpetu, con esas mismas ganas, tesón y con el orgullo que tenemos los crespenses para hacer esta nuestra gran fiesta que es una vidriera de nuestra ciudad. Es como nosotros somos, como nosotros pretendemos ser y como queremos que nos vean”.