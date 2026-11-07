Cada 7 de noviembre en Argentina, las calles amanecen sin los típicos puestos de venta de diarios. Es por el Día del Canillita

Cada 7 de noviembre en Argentina, los vendedores de diarios y revistas celebran el Día del Canillita, una fecha que conmemora el fallecimiento del dramaturgo y periodista uruguayo Florencio Sánchez, ocurrido en 1910. Sánchez, autor de la obra teatral Canillita estrenada en 1904, fue quien popularizó la figura del canillita, un personaje fundamental en la historia de la prensa y la cultura popular del país.

Día del Canillita: ¿por qué se celebra hoy y cuál es su origen? Foto UNO

La obra Canillita narra las vivencias de un joven repartidor de diarios, y fue clave para popularizar el término “canillita”, que en lunfardo hace referencia a las piernas delgadas y visibles del protagonista, cuyo aspecto frágil simbolizaba la pobreza y explotación laboral que vivían muchos niños de la época. El término “canillita” tiene sus raíces en la palabra latina “canella”, que significa caña, y en el lenguaje coloquial rioplatense se refiere al hueso largo de las piernas.

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Fines del siglo XIX

La historia de los canillitas se remonta aún más atrás, a fines del siglo XIX, cuando el diario La República de Rosario, fundado en 1898, introdujo la venta de periódicos en las calles a través de niños vendedores. Inspirado en los “newsboys” de Nueva York, el fundador Lisandro de la Torre aplicó esta estrategia para reducir costos y aumentar el alcance de sus publicaciones. Esta práctica se extendió rápidamente, convirtiéndose en el método principal de distribución de los diarios y estableciendo la figura de los canillitas como símbolo de la prensa gráfica.