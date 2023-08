Bobble tea, una tendencia viral en Paraná

“El emprendimiento surgió de la necesidad de darles un servicio a los más jóvenes. El mundo del té, si bien no es sólo de gente grande, quería agregarlo algo para ellos que sea diferente a lo que se encontraba en nuestra ciudad” , manifestó la sommelier a UNO .

El té de burbujas, té de perlas o ‘bobble tea’ es una bebida tradicional de Taiwán que surgió en la década de 1980 y se expandió por todo Asia, especialmente en Japón y Corea del Sur. Si bien las recetas varían, la característica que comparten se centra en una base de té con leche mezclado con ‘perlas’ de tapioca endulzadas con miel, jarabe de glucosa o sabor de frutas, dando allí su nombre. Con el tiempo, la tendencia se trasladó a otros países y, con el auge de la cultura y gastronomía asiática, hace poco pisa fuerte en Argentina y, ahora, en Paraná.

LADY BOBBLE 2.jpg UNO / Mateo Oviedo

En Lady Bobble hay una gran variedad dentro del té de burbujas: con base de matcha latte (también una tendencia asiática), batido de frutillas, café e incluso frapuccinos y cafés fríos para quienes no se animen a probar el té de burbujas. Para su elaboración, Jésica probó varias recetas y realiza todo de forma artesanal, garantizando así productos de calidad y, especialmente, saludables: “Tenía varias recetas que me habían pasado mis colegas y, si bien no es algo fácil de hacer, después de millones de pruebas di con la indicada”, recordó Jésica y agregó: “Creo que la experiencia es lo que más te ayuda. Como vengo del mundo del té la capacitación ya la tenía, sólo debía ponerla en práctica”.

El nuevo 'boca en boca'

Jésica remarcó a UNO la gran importancia de las redes sociales para mostrar los productos y darse a conocer entre el público paranaense que participan en sorteos, encuestas y dinámicas que el emprendimiento muestra tanto en Tik Tok como en Instagram, espacio que nació recientemente. “Son mil puertas que se abren, estás a nada de cualquier persona. Las redes sociales para mí son como el nuevo boca en boca”, destacó la joven emprendedora.

LADY BOBBLE 3.jpg UNO / Mateo Oviedo

Además, a través de sus historias, Jésica propuso el hashtag #HaceteFun, donde muestra a los distintos clientes -grandes y chicos- que pasan por el stand y consumen el producto. La emprendedora destacó que por la feria ya pasan clientes diarios: desde personas que salen del gimnasio y compran su té de burbujas, a niños que todos los días le piden a sus padres que los lleven a tomar la bebida tradicional.

"Es difícil, pero no imposible"

Consultada por su experiencia de emprendimiento siendo tan joven, manifestó: “Para mí emprender significa desarrollarse como persona y a la vez mostrar cuán capaces somos de seguir nuestras metas y que estamos dispuestos a dejar por ellas. Emprender siendo joven es lindo porque tenés esas fuerzas que, tal vez, con más años encima no hacés. En nuestro país es difícil pero no imposible, se puede arrancar con poco que sea”.

Respecto a qué diría a un aspirante a emprendedor, indicó: “¡Que se anime y lo haga! Puede ser difícil y agotador a veces, pero cuando lográs que el producto sea bueno o reconocido, es lo más lindo”.