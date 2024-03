Anabella Martínez: "La maternidad viene con requisitos y está bueno cuestionarla"

Para Martínez, es necesaria una interpelación sobre el significado de maternidad y que ello conlleva prepararse "para que sea fácil el encuentro con el otro, quien no tiene las mismas pretensiones o patrones sociales y culturales".

Explicó que hay mandatos sociales sobre "el tipo de mamá o de pareja" y que para algunos "la maternidad es algo que sí o sí tenés que llevar adelante".

La psicóloga subrayó que hoy "no sólo alcanza con que nos impongan este deseo de la maternidad, sino también un tipo de maternidad. La que es exclusiva y prioritaria. Donde los otros roles o funciones, como ser pareja, estudiante o profesional, pierden su prioridad o no tendrían que estar".

Anabella Martínez, psicóloga y sexóloga

Maternidad y disfrute

Por otra parte, Martínez analizó que muchas veces el rol de maternar no "es asociado al disfrute", ya que en ocasiones se les reprocha a las madres o personas gestantes cuando realizan otras actividades vinculadas al esparcimiento o deseo, como salir a bailar o a hacer un deporte.

"La maternidad no es una responsabilidad exclusiva, hay que poder a habitar otros roles y hacer otras actividades. Sin embargo, muchas veces no se asocia a la maternidad con el disfrute. Por ejemplo, yo le pido a alguien que cuide a mi hijo porque tengo que trabajar, pero no le puedo pedir a alguien que lo cuide para salir a disfrutar. Y ahí se dice que si tomé la decisión de tener un hijo hay cosas que se sacrifican. La maternidad no está asociada con el disfrute. Empezamos a encapsular a la maternidad con un tipo de función exclusiva y a veces nos creemos eso", profundizó.

Maternar hoy

En otro tramo de la entrevista, la especialista comentó que en la actualidad muchas personas acuden a terapia para resolver cuestiones de la crianza que no quieren reproducir con sus hijos. Y consideró que es "importante sanar, adjudicar responsabilidades donde tienen que estar y prepararse para ese acompañamiento".

"Para cambiar la forma de crianza tengo que trabajar un montón de cosas que han hecho conmigo. Se empieza a analizar la crianza de los padres o heridas de la infancia. La crianza es más dura ahora porque tenés más registro de lo que sucedió y lo que no querés replicar. En ese registro de lo que me pasó tengo que sanar un poco. Hay muchas consultantes que vienen a trabajar eso para no repetir patrones. Es decir, pagan terapia para mejorar, para ofrecer una calidad de vida", subrayó.

En cuanto a las personas que acuden a un psicólogo para trabajar los modelos de crianza, indicó que hay "pibes y hasta personas de 35 o 38 años". "Vienen con ese compromiso de reparar la crianza para que sea respetuosa y saludable. Me sorprende porque se hacen cargo del mambo de otro, del de ellos y están tratando de no generárselo a alguien más", aseveró.

Violencia de género

Por último, la psicóloga Martínez se refirió a la violencia de género, flagelo que sufren miles de mujeres y niñas en el país. Al respecto, puso de resalto la importancia del abordaje por parte de las diferentes instituciones del Estados, que deben estar capacitados para ello. Enfatizó que la Ley Micaela busca dar recursos o herramientas para dar contención a las personas que sufren algún tipo de violencia de género.

No obstante, también comentó que se siguen viendo falencias a la hora de dar contención a alguien que denuncia. "Cuando no hay una denuncia específica de un familiar o la persona, se recomiendan intervenciones paulatinas porque, si a la persona la avasallamos con preguntas, las bloqueamos y paralizamos la acción. Por eso se trata que con la Ley Micaela se generen otros recursos en todas las entidades. Me ha pasado que cuando van a la comisaría la tienen 45 minutos esperando y la persona empieza a dudar, porque tuvo que tener mucho coraje para acercarse al lugar y sentirse expuesta. A veces van golpeadas y no hay una contención específica".