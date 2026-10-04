Entrevista con Agustina Marino, psicopedagoga. Niños y adolescentes: ¿Qué hacer y qué no hacer con el teléfono?

Entrevista a Agustina Marino: "Los chicos están en cuarto grado y no saben leer fluido".

La licenciada Agustina Marino analizó las secuelas que todavía se evidencian como consecuencia del confinamiento durante 2020 y 2021, en cuyo contexto también hizo referencia a los efectos del teléfono celular en el proceso de aprendizaje. “El principio es el ejemplo, para que los chicos no copien: si uno quiere que no estén todo el día con el celular, no pueden ver a sus padres todo el día con el aparato”, recomendó la psicopedagoga.

—En Paraná, en la zona de Brown y Ayacucho, y ahora me mudé cerca de ahí.

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—¿Cómo era el lugar en tu infancia?

—Tranquilo, muy transitado por Brown, aunque vivía en una cortadita. Ahora hay más casas y negocios en los alrededores.

—¿Qué visión tenías del centro?

—Estaba lejos, pero en la secundaria iba caminando con mis amigas.

—¿Qué actividad laboral desarrollaban tus padres?

—Mi papá era embarcado, ya jubilado, viajaba mucho, y mi mamá, bioquímica, y se jubiló hace poco.

—¿A qué jugabas?

—Con mis vecinas, a la escondida y la cachada, y en nuestras casas. Hice patín, pero me aburrió, muchos años baile, y lo que más me gustó y practiqué fue acrobacia aérea, a lo cual volvería.

—¿Qué decías que serías cuando fueras mayor?

—Secretaria (risas), porque me gustaba el trabajo administrativo. Terminando el secundario, pensé en Psicología y Psicopedagogía. Durante la pandemia fui secretaria de mi mamá, cuando todavía no me había recibido.

—¿Leías?

—Sí, cuentos infantiles y novelas; leo mucho a (Gabriel) Rolón y tengo todos sus libros; siendo adolescente leí Historias de diván, que me regaló mi mamá.

—¿En qué te influyó?

—Me atrajo mucho el psicoanálisis, cómo analizaba, el ida y vuelta con las personas y cómo les abría el camino a través de preguntas, lo cual me sirvió para saber cómo ser en el trato profesional con las personas. Los otros libros son más teóricos y sobre el inconsciente, y novelas.

—¿Materias predilectas?

—Fui a la Santa Teresita y es bachiller con formación económica, me gustaba y también pensé en estudiar Economía, pero me atraía más lo humanístico.

Psicoanálisis y neurociencias

—¿Tuviste Psicología como materia?

—Sí, me gustó e hicieron un test vocacional. Ya estudiando, la orientación vocacional me interesó en algún momento y me capacité, pero no hubo mucha demanda.

—¿Por qué elegiste Psicopedagogía?

—Porque también me interesaba, aunque no sé muy bien por qué, la gente con discapacidad, pero durante la carrera es lo que menos se estudia, salvo en una materia y superficialmente. El ámbito de estudio es muy amplio; se trabaja con personas en situación de aprendizaje y aprendemos toda la vida, así que se puede trabajar desde con un bebé recién nacido, con estimulación temprana, hasta adultos mayores, en la vejez. Cuando me recibí me interesaron las neurociencias porque es difícil trabajar sin ellas en el consultorio, haciendo evaluación, diagnóstico y tratamiento.

—¿Qué enfoque conceptual tuvo la carrera?

—Neurocognitivo, si bien vimos todas las líneas. Para poder estudiar cómo aprende una persona hay que basarse en las neurociencias, considerando el contexto social y emocional.

—¿Sobre qué fue la tesis?

—Sobre el apoyo social percibido de progenitores y pares, y rendimiento académico, en estudiantes de primer año de la universidad. Fue muy acotada la muestra por ser virtual, debido a la pandemia, así que se limitó a la UCA, cuando en realidad quería ver si cambiaba el rendimiento académico cuando los estudiantes no eran de acá y venían a estudiar a Paraná, para ver si influía el apoyo o contención que no recibían.

—¿Tuviste algún formador que te resultó importante?

—Mariela Cordero, de Santa Fe, por su vocación, quien también se dedicaba a la orientación vocacional y fue mi directora de tesis.

—¿Continuaste leyendo a Rolón?

—Sí, incluso tengo sin leer un libro que me regalaron; lo releo, entiendo un poco más y me resuenan cosas más personales.

—¿Pudiste integrar el psicoanálisis y las neurociencias?

—Sí, porque entendí que no podía guiarme sólo por el psicoanálisis, que me sirvió para tener empatía con quien llega a atenderse, respetar los tiempos y que puedan expresarse, sobre todo los niños, con quienes tengo más experiencia.

—¿El primer contraste con la realidad tras recibirte?

—Generalmente entrevisto primero a los padres para que me cuenten la situación y luego a los niños. Así que tenía que entrevistar a gente mayor que yo, lo cual fue un desafío; ahora tengo más experiencia porque hice consultorio desde que me recibí.

—¿Algún caso especial por lo desafiante?

—No ha llegado ningún paciente con diagnóstico o discapacidad profunda, sino que tienen dificultades de aprendizaje en la lectura, escritura y comprensión. O niños que son desafiantes en lo conductual.

Entrevista a Agustina Marino: "Los chicos están en cuarto grado y no saben leer fluido".

Confinamiento, aprendizaje y teléfono

—¿Cómo te atravesó personalmente la creciente predominancia de las pantallas y del universo virtual?

—Tuve celular recién a los 12 o 13 años, cuando recién aparecía el mensaje de texto, no había redes sociales, y no recuerdo estar estudiando y pendiente del teléfono, como pasa actualmente. Depende del uso que se le dé, genera o no cierta adicción.

—¿Cuáles son las mayores diferencias entre los niños que tratabas hace cinco años y los actuales?

—Después de la pandemia hubo un cambio muy grande con quienes les tocó pasar jardín, primero y segundo grado, cuando aprenden a leer y escribir, y con los de transición de primaria a secundaria. Hoy están en cuarto grado y no saben leer fluido, porque ese aprendizaje no estuvo. Y no es lo mismo aprender a leer a los seis años que a los ocho. Si no sabés leer no podés comprender, como sucede con chicos de la secundaria, donde entra en juego el celular y la IA, con la cual tienen todo rápido y les quita la capacidad de pensar, tener pensamiento crítico y resolver. El problema no es el celular, sino cómo usamos la herramienta en términos de aprendizaje, la cual también se equivoca.

—¿Qué otros aspectos del proceso de aprendizaje se modificaron para mal?

—La atención, porque el celular distrae y evita otras situaciones importantes que pueden hacer, sobre todo, los niños, al igual que la creatividad y la imaginación. Si un niño se aburre, le dan el celular y no tiene un momento de creatividad o de imaginación, entonces esas capacidades se van reprimiendo y no se estimulan, lo cual luego es difícil recuperar. Tanta estimulación y velocidad genera ansiedad, no tienen paciencia para nada, todo lo quieren ya y rápido, por eso el uso de la pantalla tiene que ser limitado y evitado, hasta los seis años.

—¿Qué posibilidades existen de recuperación de las habilidades cognitivas perdidas?

—El principio es el ejemplo, para que no copien: si uno quiere que el niño no esté todo el día con el celular, no puede ver a sus padres todo el día con él. Además, se lo dan. Hay que darle la posibilidad para la creatividad y la imaginación, y enseñar a usar el teléfono para cuestiones necesarias y para beneficio del aprendizaje.

—¿Qué es el aprendizaje hoy, considerando que el sistema educativo no puede dar las respuestas necesarias para el actual contexto social?

—Hacer partícipes activos a los chicos, y llamar la atención con contenidos dinámicos, porque se aburren en clase, aunque depende del profesor. Hay que enseñar a generar hipótesis, a poder resolver situaciones cotidianas para sobrevivir y relacionar los contenidos que se enseñan con algo real, cercano y vinculado a sus intereses generacionales, aunque no todos tienen los mismos. Igualmente, enseñar a que tengan un pensamiento crítico y que razonen, lo cual está siendo reemplazado, y autonomía.

—¿Qué observás en quienes ya son algo mayores?

—La falta de expresión verbal, y que les cuesta mucho expresar y desarrollar un concepto, al igual que tener ideas propias. Buscan en el celular, tienen una respuesta y ni siquiera se detienen a leerla y razonar. Igualmente, no saben estudiar, aunque tiene que ver con que en la escuela no se enseña, y estudian de memoria. Así no se aprende.

—¿Cómo aprenden los más jóvenes y los más viejos?

—En los adolescentes el cerebro está en plena reorganización, entonces hay que trabajar con las funciones ejecutivas, planificación, secuenciación y razonamiento, en el adulto mayor hay que mantener activas estas funciones (ver recuadro), porque lo que no se estimula, se pierde. Y no sólo lo cognitivo, sino lo social y la actividad física, aunque en realidad es aplicable a todas las etapas de la vida.

—¿Publicás contenidos?

—A veces, historias; en Instagram, psicopeorientando.

“La velocidad del avance tecnológico es preocupante”

Marino es autora de dos textos para estimulación cognitiva, los cuales utiliza en sus talleres para adultos mayores, sobre los cuales consideró como un desafío la enseñanza de la tecnología, por la velocidad de innovación y cambio.

—¿Qué estrategias te resultan eficaces para la estimulación cognitiva?

—Hice dos cuadernillos para jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores, con actividades preventivas para estimular la atención, la memoria, el razonamiento y la comprensión. En el caso de los niños es más complejo. También trabajo en un centro de rehabilitación, lo cual es distinto de la estimulación, porque depende de cada paciente en cuanto a las áreas cerebrales afectadas.

—¿Qué predomina en los adultos mayores sin enfermedades específicas?

—Lo relacionado con la memoria de corto plazo, aunque es normal.

—¿Cómo se posicionan frente a la realidad virtual y el teléfono?

—Hay muchos que se interesan y quieren aprender, lo cual les estimula el cerebro porque es algo totalmente nuevo, y otros que no. También es un desafío enseñarles, porque no se puede dar tanta información de golpe, sino que es paso a paso. Se pone en juego la neuroplasticidad en cuanto a que el sistema nervioso modifica su funcionamiento y organización.

—¿Qué ideas te resultan disruptivas de lo que se investiga en las neurociencias en los últimos años, en materia de neurogénesis?

—Hice un postgrado pero relacionado con la evaluación diagnóstica y tratamiento, y no estoy metida en las neurociencias.

—¿Cómo te imaginás cuando un robot humanoide pueda reemplazar tus funciones?

—¡Ah, no sé (risas)!

—¿Ya hay robots que hacen de, por ejemplo, maestras jardineras?

—Sería tristísimo, sobre todo en esa edad. El tema es si los padres dejan a sus hijos con un robot. Aunque nos quisieran reemplazar, no podrían, porque las personas tenemos algo que el robot no tendrá nunca, como lo es la calidad humana. Espero que a Paraná no llegue (risas). Es tremendo por la velocidad a la que va la tecnología y es preocupante.

—¿Los talleres están abiertos?

—Sí, tengo cupo, en calle Don Bosco 838, para personas a partir de 50 años. Los cuadernillos están a la venta y los envío en PDF o también impresos, e igualmente sirven para profesionales.