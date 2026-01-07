Wanda Nara se sinceró sobre Mauro Icardi: "No lo odio, me da lástima".

Wanda Nara sorprendió en MasterChef Celebrity: dijo que no odia a Mauro Icardi, que no siente rencor y que le da lástima por su poca inteligencia.

Wanda Nara y Yanina Latorre dejaron atrás sus explosivas diferencias en MasterChef Celebrity y protagonizaron un ida y vuelta que no pasó desapercibido . Como era de esperar, las preguntas sobre Mauro Icardi no faltaron.

La conductora de Socios del espectáculo se sumó al reality en reemplazo de Maxi López (quien luego se reincorporó a las grabaciones) y aprovechó su participación para consultar a Wanda por su exmarido, padre de sus hijas menores, con quien mantiene un fuerte conflicto tras la separación y la irrupción de la China Suárez en la vida del futbolista.