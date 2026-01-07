Uno Entre Rios | Show | Wanda Nara

Wanda Nara se sinceró sobre Mauro Icardi: "No lo odio, me da lástima"

Wanda Nara sorprendió en MasterChef Celebrity: dijo que no odia a Mauro Icardi, que no siente rencor y que le da lástima por su poca inteligencia.

7 de enero 2026 · 09:49hs
Wanda Nara se sinceró sobre Mauro Icardi: No lo odio

Wanda Nara se sinceró sobre Mauro Icardi: "No lo odio, me da lástima".

Wanda Nara y Yanina Latorre dejaron atrás sus explosivas diferencias en MasterChef Celebrity y protagonizaron un ida y vuelta que no pasó desapercibido. Como era de esperar, las preguntas sobre Mauro Icardi no faltaron.

La conductora de Socios del espectáculo se sumó al reality en reemplazo de Maxi López (quien luego se reincorporó a las grabaciones) y aprovechó su participación para consultar a Wanda por su exmarido, padre de sus hijas menores, con quien mantiene un fuerte conflicto tras la separación y la irrupción de la China Suárez en la vida del futbolista.

La actriz Romina Gaetani dio detalles del calvario a manos de su expareja. Los detalles de la pericia psiquiátrica tras la denuncia por violencia de género

Romina Gaetani rompió el silencio: "Aún lo amo"

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016.

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016

LEER MÁS: China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: "Nunca fui amiga de ella"

El cruce caliente entre Wanda Nara y Yanina Latorre por Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi.jpeg

¿Wanda Nara odia a Mauro Icardi?

Yanina Latorre le preguntó:

  • "Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?"

Wanda respondió:

  • "¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio".

Ante esto, Yanina insistió:

  • "¿Qué es? ¿Resentimiento?"

Wanda aclaró:

  • "A mí me da lástima la gente poco inteligente".

Finalmente, la charla derivó hacia la felicidad del futbolista:

Yanina preguntó:

  • "¿Lo ves feliz?"

Wanda respondió con otra pregunta:

  • "No. ¿Vos lo ves feliz?"

A lo que Yanina cerró:

  • "No, y lo conozco un poco".

Wanda Nara Mauro Icardi Yanina Latorre
Noticias relacionadas
La entrerriana Emilia Mernes desembarcó en el mercado inmobiliario.

La entrerriana Emilia Mernes desembarcó en el mercado inmobiliario

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó.

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

“Frankenstein”, “Los Pecadores”,  “Marty Supreme” y Adolescencia fueron las grandes revelaciones del año en el Critics Choice Awards 2026

Critics Choice Awards 2026: todos los ganadores

mirtha legrand eligio a fatima florez para su primera salida en mar del plata

Mirtha Legrand eligió a Fátima Florez para su primera salida en Mar del Plata

Ver comentarios

Lo último

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Ultimo Momento
Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Romina Gaetani rompió el silencio: Aún lo amo

Romina Gaetani rompió el silencio: "Aún lo amo"

Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

Policiales
No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Ovación
Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal

La provincia
Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Senadores piden explicaciones a Mesa de Diálogo Social por distribución de alimentos

Senadores piden explicaciones a Mesa de Diálogo Social por distribución de alimentos

La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

Intendentes de la costa del Uruguay preocupados por las playas

Intendentes de la costa del Uruguay preocupados por las playas

Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario