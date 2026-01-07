Wanda Nara se sinceró sobre Mauro Icardi: "No lo odio, me da lástima".

Wanda Nara y Yanina Latorre dejaron atrás sus explosivas diferencias en MasterChef Celebrity y protagonizaron un ida y vuelta que no pasó desapercibido. Como era de esperar, las preguntas sobre Mauro Icardi no faltaron.
La conductora de Socios del espectáculo se sumó al reality en reemplazo de Maxi López (quien luego se reincorporó a las grabaciones) y aprovechó su participación para consultar a Wanda por su exmarido, padre de sus hijas menores, con quien mantiene un fuerte conflicto tras la separación y la irrupción de la China Suárez en la vida del futbolista.
El cruce caliente entre Wanda Nara y Yanina Latorre por Mauro Icardi
¿Wanda Nara odia a Mauro Icardi?
Yanina Latorre le preguntó:
"Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?"
Wanda respondió:
"¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio".
Ante esto, Yanina insistió:
"¿Qué es? ¿Resentimiento?"
Wanda aclaró:
"A mí me da lástima la gente poco inteligente".
Finalmente, la charla derivó hacia la felicidad del futbolista:
Yanina preguntó:
"¿Lo ves feliz?"
Wanda respondió con otra pregunta:
"No. ¿Vos lo ves feliz?"
A lo que Yanina cerró:
"No, y lo conozco un poco".