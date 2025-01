Wanda Nara desde Punta del Este: "Intentaron ensuciarme con cosas que no hice"

A pesar de esta situación, durante la tarde-noche del 31 de diciembre, Wanda logró comunicarse con sus hijas a través de videollamadas, y compartió capturas de pantalla de esos momentos en sus redes. En un tono más relajado, también publicó un video donde mostró cómo recibió el Año Nuevo en las playas de Punta del Este, junto a su amigo Kennys Palacios. En su extenso texto, Wanda también se refirió a los rumores de infidelidad que la involucraban, defendiendo su postura: "Intentaron ensuciarme. Jamás engañé a nadie, por más dura que sea mi elección, voy de frente siempre y digo la verdad". Además, reveló que tuvo que quitarles los teléfonos a sus hijos para protegerlos de comentarios falsos sobre su vida personal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda Nara (@wanda_nara)

En una reflexión más profunda, Wanda se mostró preocupada por las mujeres que, a diferencia de ella, no tienen los recursos ni el apoyo para enfrentar situaciones difíciles. "Me preocupa saber qué es de las mujeres que no son Wanda Nara, cómo hacen cuando les sueltan la mano", afirmó. En ese sentido, expresó su deseo de que su experiencia sirviera para empoderar a otras mujeres a ser más fuertes y encontrar soluciones rápidas.

La animadora también destacó lo positivo de su decisión de haber vuelto a vivir a la Argentina en 2024, calificando al país como su "lugar feliz y seguro", después de haber pasado un tiempo en Turquía, donde no se sintió cómoda. En cuanto al 2025, Wanda se mostró optimista, afirmando que espera disfrutar del año rodeada de su familia y amigos. "Viajo mucho, invito a todos de vacaciones, después de todo es lo único que nos llevamos", concluyó, dejando en claro que su objetivo es disfrutar plenamente de su vida y de quienes elijan ser parte de ella.