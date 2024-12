Valentina Cervantes habló de la separación con Enzo Fernández y su nuevo comienzo en Argentina

En una entrevista exclusiva con Pía Shaw, Valentina detalló cómo vivió la ruptura: "Él tomó la decisión y yo la respeté. Si me preguntás qué pasó, no tengo una respuesta exacta. Solo creo que él, en este momento, decidió enfocarse al cien por cien en su carrera, en rendir, en buscarse a sí mismo. Quizás no se encontraba en su mejor momento como jugador, y trató de recuperarlo. Y hoy, por suerte, le está yendo bien. Por eso, también estoy contenta por él", dijo.

La periodista le consultó sobre cómo fueron los días después de la separación, ya que Valentina tardó 10 días en empacar y mudarse a Argentina. "¿Dormían juntos? ¿Hicieron el amor?", preguntó Shaw, a lo que la modelo respondió de forma sincera: "Sí, algunos días. De despedida", confesó sin rodeos.

El 18 de diciembre, Valentina envió un mensaje a Enzo para conmemorar el segundo aniversario de la victoria de la selección argentina en el Mundial. Pía Shaw, curiosa, preguntó por qué lo hizo a pesar de estar separados. Con la voz entrecortada por la emoción, Valentina compartió su reflexión: "Hoy tenemos caminos diferentes, estamos separados, pero compartimos tanto tiempo juntos que siempre vamos a estar conectados de alguna forma. Así que le mandé un mensaje, y él me respondió 'gracias por haber estado también'".

Visiblemente emocionada, Valentina agregó: "Me emociona porque es algo que él siempre soñó, o que cualquier jugador sueña. Estar en ese momento, acompañándolo, y que él me haga sentir parte de eso, lo valoro muchísimo". La modelo también habló sobre cómo veía a su ex pareja: "Como yo siempre le decía: 'Una vez que volvemos, para mí no sos el campeón del Mundo, para mí sos Enzo'. Yo no lo veía como lo ven las demás personas, sino como lo conocí".

Además, Valentina reflexionó sobre lo que significó para su hija estar presente en ese histórico momento cuando Enzo levantó la Copa del Mundo: "Es un recuerdo muy especial para mi hija, haber estado allí, y eso me hace sentir feliz y orgullosa". A pesar de su separación, Valentina dejó en claro que mantiene una buena relación con el padre de sus hijos. En las redes sociales, muchos admiraron la madurez con la que aceptó que Fernández ya no deseaba continuar su vida a su lado. Sin rencores, la modelo viajó a Londres para que sus hijos pudieran pasar el Año Nuevo con su papá. "Lo pasamos juntos. Le dije, 'No voy a ir al Big Ben con una sidra sola'", compartió.

A través de sus historias de Instagram, Valentina mostró cómo fue su regreso a Londres, esta vez como madre soltera de dos pequeños. "Que comience el juego. 16 horas de vuelo, una escala, dos aviones, una niña y un bebé", comentó mientras comenzaba su travesía, que se vio afectada por una demora en el vuelo. "Ya vengo con la mente preparada para que me sucedan estas cosas", bromeó. Luego, compartió un video de sus hijos jugando en el aeropuerto mientras esperaban que el vuelo se reanudara.