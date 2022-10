Wnada Nara L-Gante Video.jpg

“Los villeros festejando, que interesante”, se escucha desde un vozarrón que se acerca a la mesa y encara directamente al líder: “Está todo mal con vos ahí arriba. ¿Sabés que van a hacer con vos? Polvo de hornear para una torta”, lo amenaza. Y en el mismo tono se dirige a su compañera: “Con tu compañera está todo mal, que toque los tarros y para otro lado”.

“¿Quién te mandó a vos?”, pregunta una y otra vez el músico sin recibir respuesta. Entonces, decide redoblar la apuesta: “Acá tenemos todo menos drama, papá”, le dijo desafiante. En cambio, a Wanda no se le va el susto y decide abandonar la reunión: “Elián, yo me voy, me da mucho miedo”, dice la rubia llamándolo por su nombre de pila. L-Gante le pide a uno de sus compañeros que la vaya a buscar y se queda pensando en ese hombre misterioso que alteró la calma de su grupo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

La duda quedará flotando hasta el lunes, cuando se estrene oficialmente la canción. De momento, el tráiler sumó miles de reacciones y comentarios, entre ellos los de la protagonista. “Bajamos al barrio”, escribió junto a un corazón, desatando el fanatismo de sus seguidores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

En concreto los dos siguen jugando el juego mediático en el que parecen sentirse a gusto. Y mientras ninguno se anima a confirmar el romance, los gestos que ambos tienen en las redes sociales no dejan de alimentar los rumores. De hecho, el cantante lo dejó entrever durante su visita a La noche de Mirtha: “La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, había deslizado.

Wnada Nara L-Gante.jpg

La canción de L-Gante a Wanda Nara

El tema en cuestión habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos o sus rupturas son muy recientes, tal como es el caso de ellos dos: ella se separó recientemente de Mauro Icardi y él, por su parte, de Tamara Báez. “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases que más llamaron la atención de la canción.