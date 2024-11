Nuevos participantes

El confesionario móvil del reality pasó por Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Corrientes y CABA, en busca de nuevos participantes. Según comentó del Moro, los castings ya están finalizando y se están eligiendo a los concursantes que competirán por el gran premio.

Para esta nueva edición, "Gran Hermano" contará con un total de 22 concursantes iniciales. Además, del Moro adelantó que habrá posibilidad de repechaje como en las ediciones anteriores. Con perfiles muy variados, la expectativa sobre quiénes serán los nuevos "hermanitos" crece cada día más.

gran hermano.jpg Vuelve Gran Hermano: cambios, nuevos panelistas, sorpresas y fecha de estreno

Cambios en la programación

Otro de los grandes cambio en esta edición es la reestructuración de las galas de eliminación. Según comentó el histórico conductor, “Creo que las primeras semanas veremos cómo trabajar al tener en cuenta el programa de Susana (Giménez)”.

La presencia de la diva en la pantalla de Telefé sigue siendo un fenómeno que marca el ritmo de la televisión y con "Gran Hermano" también apostando a un formato renovado, ambos programas buscarán complementarse sin restarse audiencia. De esta forma, los domingos de eliminación podrían trasladarse a los lunes para evitar coincidir con el programa de Susana Giménez.

Nuevos panelistas

En esta nueva temporada la expectativa crece no sólo por los perfiles de los concursantes, sino también por las novedades en el panel de debate. Habrá una nueva incorporación en el equipo: Marina Calabro. La periodista se alejará de los noticieros y debutará en el panel de debate, “Es un desafío profesional. Nunca hice Gran Hermano, ni en las ediciones de Telefe, ni cuando pasó por América”, comentó Calabró.

Por otro lado, se mantendrán algunas figuras de ediciones pasadas. Laura Ubfal, Sol Pérez, Cerefino Reato, Pilar Smith, Eliana Guercio, Julieta Poggio y Gastón Trezeguet, continuarán en el análisis y discusión sobre los acontecimientos dentro de la casa.

Sin embargo, no todos los históricos estarán presentes. Marisa Brel, una de las panelistas más emblemáticas del ciclo, no será parte de esta nueva temporada. Al darse a conocer la lista de panelistas, la periodista expresó su desilusión por no ser convocada, "Me decían que yo no veía el programa…justo a mí me van a decir que no veía el programa, porque yo antes de ser panelista ya era fanática de Gran Hermano 1. Además me encanta desarrollarlo como fenómeno social. Yo trabajo mucho con el desarrollo personal y me parece que puede servir un buen análisis para reflexionar cómo uno se maneja en la vida"

Además, expresó la angustia que le genera no poder estar en el panel: “No voy a mentir, estoy triste, me quedé helada. A los tres días me fui del chat de los panelistas, dije que no iba a ser parte de esta edición”.

Embed Marisa Brel al borde del llanto por no ser seleccionada para el panel de la próxima edición de #GranHermano: "No me gusta que me hagan estas cosas"



Te gustaría que forme parte del panel? https://t.co/v4jtUThaL6 pic.twitter.com/Pf9nw4AUdb — TRONK (@TronkOficial) November 6, 2024

Cambios en la casa

En cuanto a la casa, se han realizado importantes refacciones, “La casa va a tener muchos cambios, el estudio es otro completamente. La casa se está haciendo, se está reformando toda, Chile terminó hace 15 días. Va a haber sectores nuevos, es un estudio de televisión, van a haber partes de la casa nuevas. Totalmente renovado”, confirmó del Moro.

A su vez, habrá cambios en el estudio central donde se realizan las galas cada noche. “Hay estudio nuevo, que es un poco más grande y va a tener más tecnología”, comentó el conductor.

¿Qué pasará con Furia?

El conductor también se refirió a una de las figuras más polémicas de la edición pasada: Furia Scaglione. A pesar de su protagonismo en la edición 2023, la participante no formará parte del panel en esta temporada.

Furia Gran Hermano.jpg

Del Moro reconoció su gran desempeño en el juego, pero aclaró que decidió tomar otro rumbo fuera de la pantalla de Telefe.“Es una jugadora única, fue la estrella de la temporada pasada, eligió irse del canal y tomó otro rumbo, pero la mejor con ella", destacó del Moro.