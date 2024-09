Viviana Canosa aseguró que Javier Milei la dejó sin trabajo

Viviana Canosa apuntó contra el presidente Javier Milei

“Ya en época de campaña me había contado el gerente de la Nación+ que le había pedido Milei que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó”, comenzó contando Canosa. La periodista Viviana Canosa volvió este sábado a Radio Rivadavia con su programa Viviana 630 luego de nueve meses sin estar al aire y en su editorial acusó al presidente Javier Milei de dejarla sin los dos trabajos que tenía hasta antes de las elecciones presidenciales de 2023. “Yo me fui de vacaciones con trabajo y a los diez días de arrancar me avisaron que no volvía a la tele. El presi lo hizo”.