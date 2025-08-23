Uno Entre Rios | La Provincia | INTA

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

El director regional del INTA, Jorge Gvozdenovich, aseguró que no hay personal afectado por el pase a disponibilidad en la provincia de Entre Ríos.

23 de agosto 2025 · 21:12hs
El director regional del INTA

Crédito: Agencia APF

El director regional del INTA, Jorge Gvozdenovich, aseguró que no hay personal afectado por el pase a disponibilidad en Entre Ríos.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la medida que establece el pase a disponibilidad en INTA, Inase e INV, el director del Centro Regional Entre Ríos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Jorge Gvozdenovich, confirmó que en la provincia “no hay ningún trabajador en dicha condición”. La disposición forma parte de un proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional que ha generado incertidumbre entre los trabajadores.

LEER MÁS: Luis Caputo pasó a disponibilidad 300 trabajadores de INTA, Inase y del Instituto Vitivinícola

Más explicaciones desde el INTA

El funcionario explicó que, pese a la normativa oficializada este viernes, en Entre Ríos no se incluyó a ningún empleado de planta permanente con estabilidad adquirida en las listas de disponibilidad. “Queremos entender de por qué fue así, pero no hay nadie que nos haya dicho ‘esto fue así porque no existe más esa estructura, entonces esa persona no tiene lugar físico’”, manifestó Gvozdenovich en diálogo con APFDigital.

Horas después de que el Senado rechazara los vetos de Javier Milei, Luis Caputo dispuso la disponibilidad de 300 trabajadores de INTA, Instituto Vitivinícola e Inase

Caputo pasó a disponibilidad 300 trabajadores de INTA, Inase e Instituto Vitivinícola

El Gobierno nacional cosechó este jueves duras derrotas en el Senado.

El Senado le rechazó decretos delegados y un DNU al Gobierno nacional

La medida gubernamental indica que el personal afectado permanecerá en esa condición por hasta 12 meses. Sin embargo, los detalles sobre cómo se implementará la resolución aún no han sido aclarados por las autoridades nacionales, lo que aumenta la preocupación dentro del organismo.

Sin respuestas claras desde el Gobierno nacional

Gvozdenovich confirmó que este lunes mantendrán reuniones con funcionarios del Gobierno para obtener definiciones. “Queremos saber de quién depende el INTA y cómo sigue esto. Hasta ahora no hay precisiones y necesitamos certezas”, dijo, en relación a la incertidumbre institucional que atraviesa la entidad.

El director regional planteó que la falta de definiciones afecta no solo al personal, sino también al funcionamiento cotidiano del organismo. “Estamos parados. No podemos avanzar con el pago de la luz, el agua, la seguridad, la limpieza. No podemos sacar la plata para pagar los convenios que ya tenemos un compromiso con empresas privadas para desarrollar o alguna actividad de extensión, investigación”, advirtió.

Estas dificultades operativas son consecuencia directa del congelamiento presupuestario y de las restricciones administrativas que se profundizaron en los últimos meses, tras el ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei en diferentes organismos públicos.

INTA Entre Ríos trabajadores
Noticias relacionadas
Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y se comprometió “a repavimentar en su totalidad la ruta 1 y la ruta 2”, en Feliciano.

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Con vistas a las elecciones legislativas de octubre, se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única Papel.

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Se llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, dijo que el objetivo es fortalecer la infraestructura educativa. 

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Ver comentarios

Lo último

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Ultimo Momento
INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Policiales
Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

Ovación
Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

La provincia
INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Dejanos tu comentario