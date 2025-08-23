INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

El director regional del INTA, Jorge Gvozdenovich, aseguró que no hay personal afectado por el pase a disponibilidad en la provincia de Entre Ríos.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la medida que establece el pase a disponibilidad en INTA, Inase e INV, el director del Centro Regional Entre Ríos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Jorge Gvozdenovich, confirmó que en la provincia “no hay ningún trabajador en dicha condición”. La disposición forma parte de un proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional que ha generado incertidumbre entre los trabajadores.

El funcionario explicó que, pese a la normativa oficializada este viernes, en Entre Ríos no se incluyó a ningún empleado de planta permanente con estabilidad adquirida en las listas de disponibilidad. “Queremos entender de por qué fue así, pero no hay nadie que nos haya dicho ‘esto fue así porque no existe más esa estructura, entonces esa persona no tiene lugar físico’”, manifestó Gvozdenovich en diálogo con APFDigital.

La medida gubernamental indica que el personal afectado permanecerá en esa condición por hasta 12 meses. Sin embargo, los detalles sobre cómo se implementará la resolución aún no han sido aclarados por las autoridades nacionales, lo que aumenta la preocupación dentro del organismo.

Sin respuestas claras desde el Gobierno nacional

Gvozdenovich confirmó que este lunes mantendrán reuniones con funcionarios del Gobierno para obtener definiciones. “Queremos saber de quién depende el INTA y cómo sigue esto. Hasta ahora no hay precisiones y necesitamos certezas”, dijo, en relación a la incertidumbre institucional que atraviesa la entidad.

El director regional planteó que la falta de definiciones afecta no solo al personal, sino también al funcionamiento cotidiano del organismo. “Estamos parados. No podemos avanzar con el pago de la luz, el agua, la seguridad, la limpieza. No podemos sacar la plata para pagar los convenios que ya tenemos un compromiso con empresas privadas para desarrollar o alguna actividad de extensión, investigación”, advirtió.

Estas dificultades operativas son consecuencia directa del congelamiento presupuestario y de las restricciones administrativas que se profundizaron en los últimos meses, tras el ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei en diferentes organismos públicos.