Talentos locales se preparan para "Da Vinci Canta"

El miércoles 3 de septiembre arranca “ Da Vinci Canta ”, la competencia musical que busca transformar los miércoles en noches llenas de música y premios. Organizado en tres trimestres, el certamen se desarrollará durante cada miércoles del mes, con la elección de un ganador de la noche que avanzará a la final del trimestre.

Los concursantes competirán ante un jurado de dos especialistas y un público que tendrá un rol decisivo: la elección final depende de quienes asistan, por lo que los participantes pueden traer su propia hinchada para sumar votos. Cada ganador de la noche recibirá un vauchcer para una cena para dos personas en Da Vinci.

Al concluir cada trimestre, los tres finalistas obtendrán un viaje a Buenos Aires, con dos noches de alojamiento en un hotel cinco estrellas, y pasarán a la gran final del año siguiente, donde competirán por un viaje a Camboriú, Brasil. La inscripción al certamen es sin costo, mientras que el ingreso del público tiene un valor de $7.000 e incluye una consumisión.

La competencia está conducida por Alejandro Lafuente y cuenta con el apoyo de las marcas Branca, Gin Blu, Carpano y Paraná Tur. Los interesados en participar pueden comunicarse a través del WhatsApp 343 5065599 o por mensaje directo en Instagram, enviando sus datos: nombre, apellido, DNI, teléfono y si llevarán pista o instrumento, ya que es posible traer, por ejemplo, una guitarra.

El certamen busca revitalizar las noches de miércoles, ofrecer un espacio para talentos locales y generar un ambiente participativo. Cuanta más hinchada traigan los concursantes, mayor será el impacto en la votación y en la energía del público presente.