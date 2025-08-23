La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos estrenará una obra de Yinam Leef en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto el sábado 30 de agosto a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) ofrecerá un nuevo concierto el sábado 30 de agosto a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná (San Martín 15). El espectáculo, organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia, tendrá entrada libre y gratuita con acceso por orden de llegada y cuenta con el auspicio del Instituto Israelí de Música y IAPSER Seguros.

Se trata del concierto N° 11 de la temporada 2025, dirigido por Luis Gorelik, y combinará el estreno sudamericano de la Sinfonía No. 1 de Yinam Leef con la interpretación de la Sinfonía No. 1, Op. 68 de Johannes Brahms.

La obra de Leef, compuesta en 1981 y revisada en 1992, se estructura en siete “olas” donde la tensión musical crece hasta un clímax antes de disolverse en armonías más tranquilas. Combina motivos dramáticos en las cuerdas, figuras en los vientos de madera, texturas corales y un canon a cuatro voces que reaparece al final como un eco, cumpliendo la indicación “oscuro, intenso, molto espressivo”.

El concierto ofrecerá al público una experiencia única que une innovación y tradición, mostrando la riqueza sonora y la excelencia interpretativa de la OSER.