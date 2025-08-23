Sergio Torres, Rocío Quiroz y Tambó Tambó llegan a Paraná El sábado 6 de septiembre, el Club Universitario recibirá a Sergio Torres, Rocío Quiroz y Tambó Tambó 23 de agosto 2025 · 15:07hs

Noche de cumbia en el Club Universitario

El clásico “Baila Baila Paraná” tendrá una nueva edición el sábado 6 de septiembre en el Club Universitario, con la presencia de figuras consagradas de la movida tropical: Sergio Torres, Rocío Quiroz y Tambó Tambó.

Sergio Torres, Rocío Quiroz y Tambó Tambó En el escenario estarán Sergio Torres, Rocío Quiroz y Tambó Tambó, tres referentes que harán vibrar al público con sus grandes éxitos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateavip.com.ar. La propuesta promete una jornada intensa, con el ritmo de la cumbia como gran protagonista y una convocatoria que, edición tras edición, se consolida entre las preferidas del público local.