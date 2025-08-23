Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro Entrerriano de Teatro

Comenzó el 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

La 40° edición del Encuentro Entrerriano de Teatro comenzó este viernes en distintas salas de Paraná. La actividad se extenderá hasta este domingo

23 de agosto 2025 · 15:25hs
La 40° edición del Encuentro Entrerriano de Teatro comenzó este viernes en distintas salas de Paraná, con una jornada que combinó funciones gratuitas, capacitaciones y una apertura especial que incluyó la proyección de un video documental sobre la historia del evento. La actividad se extenderá hasta este domingo y es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).

Durante la inauguración, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, agradeció “el trabajo de los equipos del área y de las salas para sostener un evento que tiene un arraigo muy fuerte en la provincia” y resaltó que “el acceso del público y la participación de artistas de toda la provincia son ejes fundamentales de la gestión cultural de este Gobierno”.

Por su parte, la directora del ConTIER, Cristina Witschi, destacó que durante los días previos se realizó la Semana del Teatro en distintas localidades, “por primera vez y como una previa federal a este evento que tiene mucha historia y valor para el teatro entrerriano”. Entre el público, Lucilo, Dimas y Sabrina valoraron “poder acceder a funciones gratuitas y vivir una experiencia plena de teatro entrerriano”, mientras que Micaela, Martín, Rocío y Camila recomendaron “participar del Encuentro y descubrir las distintas obras y propuestas del programa”.

El programa de este sábado y domingo incluirá más capacitaciones, funciones para todas las edades, una muestra de fotos y la presentación de libros. Las actividades se desarrollarán en distintas salas de Paraná: Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó), Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras de San Martín 861), Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 51) y Saltimbanquis (Feliciano 546).

Las entradas son libres y gratuitas y pueden retirarse una hora antes de cada función en la sala correspondiente. Como cierre de estas tres jornadas de intensa actividad, este domingo a las 20 en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina se realizará la entrega de premios trayectoria ConTIER, con distinciones para Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha, y un reconocimiento honorífico a Carlos Enrique Zelayeta.

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), el programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura desarrolla en toda la provincia. Este año, además del teatro, ya se realizaron encuentros en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales), consolidando la iniciativa como un espacio de fomento cultural y de circulación artística en Entre Ríos.

Encuentro Entrerriano de Teatro Paraná Teatro actividad cultura
