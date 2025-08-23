Rosario Central se llevó el clásico rosarino al vencer 1-0 a Newell's en el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, disputado en el estadio Gigante de Arroyito, fue intenso y tuvo un alto nivel de tensión, como es habitual en este enfrentamiento tan esperado por los hinchas de ambas instituciones.
Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino
El único gol del partido llegó a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Ángel Di María ejecutó un magistral tiro libre. Con precisión y sutileza, el Fideo venció al arquero rival y le dio la victoria a su equipo en un momento clave del clásico. La jugada destacó por su calidad técnica y por el impacto que generó en el partido.
Gracias a este gol, Rosario Central se mantiene en la lucha por los primeros puestos en el campeonato, mientras que Newell's deberá seguir trabajando para encontrar la estabilidad y mejorar su rendimiento en lo que queda del torneo. Como siempre, el clásico rosarino dejó emociones a flor de piel y una victoria histórica para el Canalla.