Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino Ángel Di María marcó un golazo de tiro libre y Rosario Central venció 1-0 a Newell's en el clásico rosarino por la sexta fecha del Torneo Clausura. 23 de agosto 2025 · 19:47hs

Rosario Central se llevó el clásico rosarino al vencer 1-0 a Newell's en el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, disputado en el estadio Gigante de Arroyito, fue intenso y tuvo un alto nivel de tensión, como es habitual en este enfrentamiento tan esperado por los hinchas de ambas instituciones.

El único gol del partido llegó a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Ángel Di María ejecutó un magistral tiro libre. Con precisión y sutileza, el Fideo venció al arquero rival y le dio la victoria a su equipo en un momento clave del clásico. La jugada destacó por su calidad técnica y por el impacto que generó en el partido.

Rosario Central se impuso en el clásico con un golazo de Di María

Rosario Central se impuso en el clásico con un golazo de Di María Embed ¡A LA HISTORIA NO LA CAMBIAS MÁSSSSSSSSSSSS! Con gol de Ángel Di María, #RosarioCentral venció otra vez a Newell’s por 1-0 ¡SEA AZUL Y AMARILLO COMO MI CORAZÓN! pic.twitter.com/zimQ1SI07X — Rosario Central (@RosarioCentral) August 23, 2025 Gracias a este gol, Rosario Central se mantiene en la lucha por los primeros puestos en el campeonato, mientras que Newell's deberá seguir trabajando para encontrar la estabilidad y mejorar su rendimiento en lo que queda del torneo. Como siempre, el clásico rosarino dejó emociones a flor de piel y una victoria histórica para el Canalla.