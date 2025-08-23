Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la inauguración oficial de la 80° Exposición de Ganadería, Industria y Comercio en Feliciano, y anunció una línea de crédito para productores ovinos y/o caprinos, o para quienes quieran ingresar en la actividad e inviertan en la provincia.

Durante el evento, en tanto, el mandatario entrerriano se comprometió “en estos próximos dos años de gestión a repavimentar en su totalidad la ruta 1 y la ruta 2”, en el norte entrerriano.

Declaraciones de Rogelio Frigerio

El gobernador sostuvo que “esta exposición que se viene haciendo hace 80 años es más que una vidriera. Es una señal. La señal de que Entre Ríos está viva, late y produce. Ustedes son la viva prueba de que el campo no se rinde y de que el futuro empieza acá en esta tierra y con ustedes”.

Aseguró que “hoy el Estado no pone un pie encima del productor, intenta tender una mano. Estar del mismo lado que el que produce todos los días en la Argentina y en nuestra provincia”, y si bien dijo que “hoy el país y Entre Ríos atraviesan una de las peores crisis de las que tengamos memoria, eso no puede ser una excusa. Al contrario, es justamente un motivo para redoblar el esfuerzo”.

Más adelante sostuvo que “no puede ser que en una provincia como la nuestra, una potencia productiva, uno de los mayores problemas que enfrentemos sea sacar lo que se produce. Para solucionarlo tuvimos que empezar por algo que parece obvio: cada peso de los entrerrianos termine beneficiando a los entrerrianos. El mejor símbolo de esto es que ahora el 100% del impuesto inmobiliario rural se destina a reparar los caminos de la producción. Yo me comprometo hacer todos los esfuerzos que estén a mi disposición para que en estos próximos dos años de gestión podamos repavimentar en su totalidad la ruta 1, la ruta 2 y realmente empezar a saldar una deuda enorme que tenemos con el norte de nuestra provincia”, remarcó.

Más de la visita a Feliciano

Frigerio habló luego de las obras que se están llevando a cabo en Feliciano al decir que “el Estado está donde tiene que estar, acompañando con obras, servicios básicos y respuestas concretas, pero también sabemos que la inversión privada es el verdadero motor del desarrollo y que el financiamiento es el combustible de esa inversión. Por eso impulsamos como nunca antes el acceso al crédito”.

Mencionó entonces a las diversas líneas vigentes y anunció que se lanzará una línea de crédito para productores ovinos y caprinos, o para quienes quieran ingresar en la actividad e inviertan en la provincia”.

Explicó que la idea es “acompañarlos para que puedan mejorar su infraestructura, incorporar genética, aumentar su stock y comprar equipamiento. En pocos días van a estar operativos esos créditos y las entidades del agro van a ser parte de un consejo consultivo donde los proyectos van a ser evaluados”.

Por último, aseguró que “si los productores van por más, Entre Ríos va por más. Ese es nuestro compromiso. Nuestra provincia fue y tiene que volver a ser una de las provincias que lideren a la Argentina porque nuestra identidad está intacta. Esfuerzo, trabajo, producción y sobre todo porque los entrerrianos no queremos que nos regalen nada. Queremos libertad para trabajar y reglas claras para crecer. El resto lo hacemos nosotros”, concluyó.