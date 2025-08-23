Mikel Arteta, DT de Arsenal, apostó y fuerte por Max Dowman, el juvenil categoría 2009, que sumó sus primeros minutos como profesional en la goleada ante Leeds.

Max Dowman hizo historia al debutar en la Premier League con tan solo 15 años en la goleada 5-0 de Arsenal sobre Leeds, el estreno de la máxima joya del equipo británico y al cual el entrerriano Gabriel Heinze se animó a comparar con Lionel Messi.

A los 19 minutos del segundo tiempo y ya con el marcador 4-0 es que Mikel Arteta tomó la determinación de realizar una variante que irá sin escala a los libros de historia . El entrenador español reemplazó a Noni Madueke con Dowman, nacido el 31 de diciembre de 2009 y de tan solo 15 años y ocho meses a la hota de su estreno profesional. Muy cerca del record que ostenta Ethan Nwaneri, que tuvo su debut a los 15 años, 5 meses y 23 días en 2022.

Max Dowman hizo historia en la Premier League

Arsenal récord 1 Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

El estreno de Dowman es todavía más especial considerando que debido a que ni siquiera tiene 16 años no puede aparecer en Champions League ni compartir vestuario con el resto de sus compañeros, forzando a tener un vestidor aparte y estar siempre acompañado por un adulto responsable.

Pese a esas complicaciones logísticas, tan buenos son sus condiciones que Mikel Arteta igualmente lo tiene en cuenta y lo llevó a la pretemporada, donde evidenció sus condiciones futbolísticas como físico en un peculiar cruce con Gabriel Heinze. El oriundo de Crespo se sumó al Cuerpo Técnico como Ayudante de Campo y en un ejercicio quiso tirarle un caño a la joya, el mismo no prosperó y el juvenil le arrebató la pelota tirándole al suelo antes de definir con gran potencia.

"El chico es especial. No he visto algo así desde Messi, y como argentino, no lo digo a la ligera", indicó Heinze al ser consultado por Dowman mientras que Arteta remarcó en lo inusual de ver un jugador de tan corta edad contar con tan buenas cualidades: "Es especial. Obviamente, lo que ha hecho hoy contra este equipo en el tiempo que ha estado en el campo es algo ciertamente inusual para un joven de 15 años", indicó tras un amistoso de pretemporada.