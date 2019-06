Viral: armaron un álbum con las peores fotos de los cumpleaños de 15

Para muchas la fiesta de quince años es la más esperada -en su corta vida-. Las jóvenes pasan horas y horas, junto a sus familiares, planeando los detalles del festejo: tarjetas, vestido, coreografía, torta, decoración, video y por supuesto, las fotos.

El problema no es solamente que la moda cambia con el tiempo sino que además a esa edad no estamos seguras de lo que elegimos ni de lo que queremos (no aplica a todos los casos) y muchas veces los adultos no colaboran con la causa.

Ayer en twitter una usuaria propuso abrir ese baúl de recuerdos incómodos y fue un éxito. Una selección de las mejores:

Embed Hagamos un álbum de quien tiene las peores fotos de 15, yo acá dejo una acariciando un arbusto pic.twitter.com/OCSH0j9eS5 — luli gia (@conurbanera) 11 de junio de 2019

Embed me tiraron para arriba, no me agarro nadie pic.twitter.com/RnugPx83B8 — Xoana García (@garciaxoana) 12 de junio de 2019

Embed Acá tocando la rueda y al lado del reflector de la camioneta.

(Nótese gorra de Hilux y la camioneta es una Ford)

Parece la producción de un calendario porno pic.twitter.com/roIur9gAVG — frambuesita (@rocio_manas) 11 de junio de 2019

Embed Mis fotos son horribles pero mejor es la parte en la que me caí bailando el vals. Se me ocurrió que era buena idea que caigan burbujas desde el techo pero nunca pensé que el piso se iba a volver un arma detergenosamente letal pic.twitter.com/WHW4QUbCJO — Sol (@SolAfonso) 12 de junio de 2019

Embed igual la caida fue lo mejor de la noche @cathefernandez4 pic.twitter.com/x8UUUu9X6z — valeska (@valeskfernandez) 12 de junio de 2019





Más:

Embed No quise quince pero mi mamá insistió en ir a comer en familia a una PIZZERIA

Hablaron con el presentador (cosa que no sabia) para que pongan el vals. Cachen la secuencia con mi papá



Igual como frutilla del postre me hicieron bailar con DESCONOCIDOS QUE ESTABAN AHÍ, ok pic.twitter.com/qU7lV7jPnH — Mimi (@Scamilabelenn) 12 de junio de 2019

Otra tanda:

Embed entre en CABALLO y esa era la segunda y última vez q me subía a uno ♀️♀️ jajajajaja y ni hablar del toro mecánico para sumar a la temática, tampoco dejemos de lado esas BOTITAS y el SOMBRERO a si falto algo me hice EXTENSIONES Y EL PEINADO ERAN DOS TRENCITAS pic.twitter.com/HyIXSOYIhA — Belen Vega (@beluve6) 12 de junio de 2019

Embed el unico foton q guardo de esa fiesta de mierda pic.twitter.com/PqqWIT0qVg — agustina (@agustinaflore88) 11 de junio de 2019

Embed Aqui se puede apreciar cómo decido que nunca quisero ser modelo. pic.twitter.com/ur1W2pL7DT — candeñ (@thematkie) 11 de junio de 2019

Embed Acá de entrecasa viendo Netflix pic.twitter.com/9HoOi0MCZq — Reynah Pepiada (@americabizarra) 11 de junio de 2019

Embed Es muy tarde para participar? Ese auto RE MUGRIENTO tenia una humildad... pic.twitter.com/mUq6pR5sU2 — Blanquita (@GaluChervo) 12 de junio de 2019

Embed A mi tampoco me agarró nadie (soy la cosa rosa, mi fotógrafo era un pelotudo) pic.twitter.com/6t53Vu021z — SHE IS COMING (@BelenBardin) 12 de junio de 2019

Embed Pagaron el fotografo mas barato que encontraron y el resultado fue esto: acariciando el tronco, y tengo mas pic.twitter.com/qvVSjUmoLU — Sofi (@SofiaMorosoli) 12 de junio de 2019

Embed Mi mamá espléndida ajsjajshh pic.twitter.com/28zZmeX0X7 — vos y cuántos marx? (@milisaavedrawe) 11 de junio de 2019

Embed mi hermana me abrazo y quede en pelotas, me vio toda la fiesta y me sigo preguntando porque el fotografo saco foto d ese momento pic.twitter.com/Mn0E4azohO — cathe (@cathefernandez4) 11 de junio de 2019

Embed dejo una del book, matando un mosquito pic.twitter.com/HO01t9xbar — shara (@iararost2) 12 de junio de 2019

Embed tenía un tic con la mano♀️ pic.twitter.com/ImLGlCKQRT — mara (@ebertz_mara) 12 de junio de 2019

Embed La tarjeta editada para el ogt cuenta? Obviamente elegí la de la derecha. pic.twitter.com/moPT5tcIBS — Celi (@Celi_Ott) 12 de junio de 2019

Embed El fotógrafo claramente me odiaba pic.twitter.com/6jWzhR8WrM — Agustina (@agustinaa0k) 12 de junio de 2019

Embed EXPLICAME QUE ES ESE EFECTO MAS TRUCHO JAJAJAJA (mi viejo con casi pelo) pic.twitter.com/OJSwTJ1j65 — D R A C A R Y S (@lainntensa) 12 de junio de 2019