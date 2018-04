Vero Bovier, la paranaense que impone su estilo en Crónica

Verónica Bovier Galizzi nació el 24 de enero de 1986 en Paraná. De pequeña jugó al hockey sobre patines en Talleres y hace un par de años retomó en Unión Árabe para jugar en Mamis.





Hizo danza y otros actividades, pero su mundo iba a estar ligado a la moda. Vero estudió Diseño de Moda en el Instituto Superior de Comunicación Visual (ISVC) en Rosario; maquillaje profesional, es Asesora de Imagen (Centro Diplomacia Karina Vilella) y Protocolo y Ceremonial.





Tuvo su local de ropa en Paraná, fue vestuarista de Canal 9 y columnista de moda en el programa Arriba Entre Ríos. Organizadora de múltiples eventos, hoy forma parte del programa Crónicas DeLirio como asesora y columnista de moda en el canal Crónica TV.





El programa conducido por Hernán Lirio va los sábados de 12 a 15.30 y los domingos de 12 a 15. Con un estilo irreverente, espontánea y con el sello entrerriano se ganó un lugar en la Popular pantalla de Buenos Aires. Vero le da su toque y analiza los looks con profesionalismo y una gragea de humor.









—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca, un poquito por mi papá y otro por una amiga, la periodista Evangelina Ramallo, que desde chiquita me enseñó hasta las canciones.





—¿Un club?

—El CAT. De Talleres tengo los mejores recuerdos con mis amigas las "The Cat", ja. Además ahí nos conocimos todas y hasta el día de hoy seguimos juntas.



—¿Un técnico?

—Yo soy Bielsista



—¿Un jugador?

—Leo Messi.



—¿A qué deportista te gustaría asesorar en imagen?

—Me encantaría trabajar la imagen de algún jugador, ya que imponen tendencia. Además proyectaría una idea totalmente distinta a la que se ve, como un desafío profesional tanto para mí como para el ugador. Mmm... puede ser Gonzalo Higuaín, pero en realidad cualquiera que me contrate, je.



—¿Qué deportista se loockea bien?

—Xabi Alonso, Gerard Piqué y David Beckham son mis favoritos en lo que se trata de imagen. El extenista Pico Mónaco.









—¿Y el que peor se viste?

—La verdad no sé. A Cristiano Ronaldo le gusta mucho la moda y a veces se pasa de moda. La moda es una herramienta para nuestra imagen, no una solución. No sabés qué parte del look mirar, pierde elegancia.





—¿Cuál fue el mundial que más te gusto?

—No soy muy buena en esto, pero creo que el mundial Francia 98.



—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—En ese Mundial, creo que fue uno contra Inglaterra. Después vivo gritando todos los goles que hace mi hermana Vicky Bovier en hockey sobre patines.





—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Del Potro, Leo Messi, Manu Ginóbili, Luciana Aymar, Bebo Alves Pinheiro (arquero hockey sobre patines).





—¿Y tres del mundo?

—Roger Federer, Cristiano Ronaldo y Kobe Bryant.







—¿Qué es lo que mejor te sale?

—No lo descubrí aún, ja. Creo que lo mejor que hago es luchar todos los días por mis sueños y acompañar a los demás en los suyos. Eso me hace muy feliz.







—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Ir a Paraná de visitas. Y si el tiempo libre es corto unos mates, paseo y cantar con mis amigas en

el auto.





—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que la gente que quiero sufra o le duela mucho algo. Generalmente trato de superar mis miedos enfrentándolos, pero a veces da miedo tenerle miedo al miedo.







—¿Qué cosas te sacan?

—Escuchar los audios de whatsapp. Escriban... Otra cosa que no sé si me saca, pero sí me genera una fea sensación, son las personas con ego exacerbado: mi Dios, dos cachetadas y a dormir, je.







—¿Qué cosas te hacen reír?

—Soy muy catrasca y aprendí a reírme de mí misma. También me causa mucha gracia cuando los demás meten la pata.









—¿Cuál fue tu peor compra?

—La verdad es que alguna que otra o demasiadas pavadas me habré comprado. Pero no me arrepiento de ninguna.







—¿Cocinás?

—Sí, no soy una súper chef, pero cuando tengo ganas cocino rico.