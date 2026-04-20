Victoria: un lesionado grave tras la caída de una rama

Los ocupantes de dos motos fueron afectados por la caída de la rama de un árbol en la costanera de Victoria. Ninguno tenía el casco reglamentario colocado

Los ocupantes de dos motos fueron afectados por la caída de la rama de un árbol en la costanera de Victoria. Ninguno tenía el casco reglamentario colocado

Los ocupantes de dos motos fueron afectados por la caída de la rama de un árbol en la costanera de Victoria, mientras transitaban por calle Pedro Radío.

Segun los primeros datos el incidente ocurrió a las 2 cuando dos motovehículos marca Honda, uno modelo CB 190, conducido por un ciudadano de 26 años de edad, acompañado por una joven de 19 años; y otro vehículo HONDA BIZ 110 conducido por un hombre de 36 años, por causas que se tratan de establecer impactan con una rama que se desprende de un árbol golpeando a ambos rodados.

Producto del impacto el conductor de 26 años de edad, sufrió lesiones de caracter graves, fractura expuesta de pierna y brazo, traumatismo de cráneo por lo que fue trasladado al hospotal Fermín Salaberry y luego derivado a una clínica de la ciudad de Rosario, de mayor complejidad. En tanto su acompañante y el otro motociclista sufrieron lesiones de caracter leve.

Se puso en conocimiento al Fiscal en turno quien ordenó las actuaciones correspondientes.

En el lugar intervino, personal de la División Policía Científica quien determinará las causales y mecánica del siniestro. Ambos conductores no tenían colocado el casco reglamentario.