Un conocido de Nahir Galarza fue extra en su biopic: el testimonio

El viernes por la noche, Jaimovich visitó LAM (América) donde fue consultado exhaustivamente por su vínculo con Nahir y su experiencia en las filmaciones de la película. El joven relató a Ángel de Brito que consiguió un papel como extra en el film pero no fue hasta el inicio del rodaje que reveló su vínculo con la gualeguaychuense. Las vestuaristas se enteraron de la situación y la información llegó al director, quien lo llevó con la actriz encargada de retratar a Nahir.

"Nahir empezó con nosotros en tercer grado", contó Santiago, "se sentaba al fondo, era callada pero no tímida. Hablaba poco pero cuando te tenía que decir algo lo decía conciso y que quede claro. No mostraba mucho su personalidad, sólo cuando entrabas en confianza con ella. No llegué a eso porque le caía mal, era bastante homofóbica, no sé si ahora habrá abierto más su mente".

Ante la consulta por la personalidad de Nahir en sus primeros años de colegio, Santiago recordó: "No recuerdo que fuera violenta. Si pasaba que inventaba cosas, por ejemplo, inventó su secuestro. En 2014, habremos tenido 15 años aproximadamente, dijo que la habían secuestrado. En el diario decían que fue un auto, pero recuerdo que había dicho que era una combi blanca, que la habían secuestrado, vendado los ojos, que sentía que la habían drogado" y continuó: "Desapareció todo el día, nadie sabía nada. Después, a la noche, apareció sola. Dijo que la habían tirado en un descampado, que la habían violado. Después le hicieron estudios médicos y los especialistas dijeron que no le habían hecho nada".

Una imagen de la joven de Gualeguaychú cuando buscó revertir la pena.

"Ella buscaba llamar la atención", subrayó el joven actor. Por otro lado, al ser consultado por el panel sobre la relación con Fernando Pastorizzo indicó: "Se dice en la ciudad que él era un pibe muy tranquilo, que siempre fue así. En la película muestran unos audios de ellos discutiendo. Hablé con parte de la familia, a raíz de las redes, son peleas que uno tiene cuando es chico".

Por otro lado, el joven recordó una situación que aconteció en su viaje de egresados: "Hubo una situación especial en Bariloche, en la fiesta bizarra. Subí al baño y veo a todas las amigas de Nahir reunidas afuera, como preocupadas. Ella estaba llorando adentro, teniendo prácticamente un ataque de pánico porque era muy homofóbica y no podía ver a los varones vestidos de mujer, que es algo muy básico de esa fiesta temática". Finalmente, reflexionó: "Ojalá se deje de idealizar a una asesina y se le dé más importancia a la víctima, que fue Fernando".