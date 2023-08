Tini Stoessel habló tras confirmar su separación

Instantes más tarde, el periodista Ángel De Brito reveló haber dialogado con la artista instantes antes para darle detalles sobre la separación tras más de un año de relación. " Tini me llamó anoche, yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Hoy a la mañana volvimos a charlar porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: 'Te voy a dar la primicia porque fuiste siguiendo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran'. La verdad, me sorprendió", indicó el conductor.