¿Tiembla Piqué? Bizarrap lanzará Session con Shakira

La supuesta letra ya se habría filtrado a través de las redes sociales. Según un usuario de Twitter, una estrofa diría: "A tí te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú/Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no te pique/Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique/Entendí que no es culpa mía que te critiquen/Yo solo hago música, perdón que te salpique".

La pareja tuvo un nuevo encontronazo, pues Piqué expuso a través de la plataforma de streaming Twitch a su hijo Milan sin consultar a la cantante. En un video que allí se mostró, el niño juega al béisbol y se ve a su madre, Sasha -la otra hija del matrimonio- y su abuela materna lo alientan.

El malestar de Shakira continúa, pues su salida de Barcelona para instalarse definitivamente en Miami se demora. Por un lado se debe a a salud de su padre, que debió ser internado en reiteradas oportunidades en la clínica Teknon de Barcelona y sólo podría trasladarse en avión sanitario. Pero además, sus hijos estarían teniendo dificultades en adaptarse al nuevo país y a la distancia con su padre.