La comedia argentina División Palermo volvió a hacer historia en la televisión internacional. La segunda temporada de la serie de Netflix obtuvo el premio a Mejor Comedia en la 54° edición de los International Emmy Awards, celebrada este lunes 24 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos.

La producción, realizada por K&S Films y creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, se impuso en su categoría frente a otras tres propuestas internacionales: Man vs Baby, del Reino Unido; Old Dog, New Tricks, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India.

El reconocimiento tiene un significado especial para la ficción argentina, ya que su primera temporada también había ganado como Mejor Comedia en la edición 2024. De esta manera, División Palermo se convirtió en la primera producción argentina en obtener dos premios consecutivos en esa categoría.

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La noticia fue confirmada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía del elenco junto a la estatuilla dorada. El logro generó repercusiones y celebraciones, entre ellas la de Celeste Cid, pareja de Korovsky, quien reaccionó a la publicación.

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La serie cuenta la historia de una guardia urbana inclusiva creada como una estrategia de marketing institucional para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, sus integrantes terminan involucrados en una situación inesperada cuando se cruzan con una extraña banda criminal.

Desde su estreno en febrero de 2023, la ficción se destacó por abordar la inclusión y las diferencias sociales a través del humor, con personajes que representan a sectores históricamente relegados de las producciones audiovisuales.