Tan Biónica agotó dos Movistar Arena y suma dos nuevas fechas en abril

Tan Biónica agotó las funciones del 11 y 12 de febrero de 2027 y anunció dos nuevas presentaciones para el 24 y 25 de abril

Tan Biónica agotó las funciones del 11 y 12 de febrero de 2027 y anunció nuevos shows para el 24 y 25 de abril. Las entradas salen a la venta este viernes 11 de septiembre a las 16.

La demanda del público volvió a demostrar que el vínculo entre Tan Biónica y sus seguidores sigue intacto. La banda integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby agotó sus dos primeras funciones en el Movistar Arena , previstas para el 11 y 12 de febrero de 2027, y sumó dos nuevas noches: sábado 24 y domingo 25 de abril .

Las entradas para las nuevas fechas estarán disponibles desde el viernes 11 de septiembre a las 16, a través de movistararena.com.ar. Con tarjetas de crédito Santander habrá hasta seis cuotas sin interés.

Los shows forman parte de “El Regreso Tour”, la gira con la que Tan Biónica continúa su vuelta a los escenarios. El repertorio reunirá los clásicos que marcaron a una generación con las canciones de “El Regreso”, su nuevo álbum de estudio.

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Un regreso que sigue creciendo

Después del reencuentro de 2023, Tan Biónica realizó la gira “La Última Noche Mágica”, con más de 500.000 espectadores y numerosas funciones agotadas en distintos escenarios del país. En 2024, además, realizó diez shows en el Movistar Arena.

Ahora, la banda vuelve a recorrer Argentina, Latinoamérica y España con “El Regreso Tour”, mientras consolida su nueva etapa.

“El Regreso” es el primer álbum de Tan Biónica en diez años y reúne diez canciones inéditas, con colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. Tras su lanzamiento, los diez temas ingresaron al Top 50 de Argentina y el disco alcanzó el noveno puesto del ranking “Top Álbum Debut Global” de Spotify.

Con cuatro noches confirmadas en el Movistar Arena, Tan Biónica volverá a reunir a distintas generaciones alrededor de sus canciones, entre los clásicos de siempre y el nuevo material de una banda que continúa escribiendo su historia.