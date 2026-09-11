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El Quilmes Rock confirmó las fechas de su edición 2027

El Quilmes Rock confirmó que su próxima edición se realizará los días 16, 17 y 18 de abril de 2027. Mientras se espera el anuncio del line up, continúa la venta de entradas

11 de septiembre 2026 · 10:54hs
El Quilmes Rock confirmó las fechas de su edición 2027

El Quilmes Rock confirmó que su próxima edición se realizará los días 16, 17 y 18 de abril de 2027. Mientras se espera el anuncio del line up, continúa la venta de entradas de la primera fase y la propuesta “Prode Rock”.

Quilmes Rock 2027

Quilmes Rock ya tiene fecha para su próxima edición. El festival volverá a encontrarse con su público durante tres jornadas, el 16, 17 y 18 de abril de 2027, con una propuesta que promete reunir a grandes nombres del rock argentino, además de homenajes, regresos y cruces entre distintas generaciones.

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Mientras crece la expectativa por conocer el line up, el festival mantiene abierta la primera etapa de venta de entradas con descuento, bajo el lema “Zorzal Madrugador”. Las localidades pueden adquirirse a través de EnigmaTickets.

El público también arma el festival

Como anticipo de la nueva edición, Quilmes Rock lanzó “Prode Rock”, una experiencia digital que invita a los fanáticos a realizar predicciones sobre los artistas que podrían formar parte de la grilla.

Cada participación suma puntos y quienes se animen a jugar podrán competir por el premio “Quilmes Rock a tu casa”: una de las bandas participantes brindará un show privado para el ganador y hasta diez amigos.

La propuesta puede realizarse a través de Quilmes Rock, donde también se encuentra la información sobre el festival.

Desde su primera edición en 2003, Quilmes Rock construyó algunos de los momentos más recordados de la música argentina, con encuentros protagonizados por artistas como Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Sumo, Gorillaz y Trueno, entre muchos otros.

La edición 2025 volvió a demostrar la vigencia del festival con el regreso de Los Piojos, la participación de Andrés Calamaro y el encuentro de David Lebón y Pedro Aznar con canciones de Serú Girán.

Ahora, Quilmes Rock comienza a preparar una nueva edición para abril de 2027, mientras el público espera conocer quiénes serán los protagonistas de las tres jornadas.

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Quilmes Rock edición Público Festival
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