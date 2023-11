Swifties agitan la previa de los shows de Taylor Swift

Swifties Taylor Swift Argentina 3.JPG

Pese a esa decisión, la comitiva musical se dirigió desde el Aeropuerto de Ezeiza al hotel Four Seassons, base de operaciones con vistas a la trilogía de funciones locales de su exitosa gira mundial "The Eras Tour", y allí hay una legión de adeptas a la estrella pop y, en las afueras del estadio del barrio de Núñez hace meses que otra porción de fanáticas acampan a la espera de ubicarse en el estadio.

La música en vivo en el lugar recién comenzará a las 19 con la presencia del local Louta; la telonera de la gira, la también estadounidense Sabrina Carpenter, actuará a partir de las 19.40; y, finalmente, a las 20.45 se producirá el estreno de Taylor Swift en Argentina.

Swifties Taylor Swift Argentina 6.JPG

El fenómeno

“Mi mamá me llamó Taylor porque pensó que probablemente terminaría en negocios corporativos y no quería que ningún tipo de ejecutivo, jefe o gerente se diera cuenta si yo era una niña o un niño al ver mi currículum”, dijo divertida Taylor Swift cuando fue nota de tapa en la revista Time. Pero como buena nieta de un cantante de ópera, la joven Taylor no sólo se dedicó a la música, sino que se convirtió en tiempo récord en la cantautora femenina más exitosa, irrumpiendo y manteniendo los más altos niveles de popularidad desde principios de los ‘90. Entre sus pares del pop, Rihanna y Miley Cyrus se apoyan mucho más en compositores externos, mientras que Lady Gaga y Beyoncé no igualaron sus ventas. Swift es la única artista que ha vendido tres álbumes por un millón de copias en su primera semana desde 1991. Su última gira recaudó 150 millones de dólares, la mayor recaudación jamás vista por la música country, y ahora está en Argentina para presentarse en el estadio de River Plate los días 9, 10 y 11 de noviembre, con su gira The Eras Tour.

Taylor Switf.jpg

Niña prodigio

Comenzó su carrera como estrella de la música country, pero no creció en el Sur. De hecho, Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, donde creció en una granja de árboles de Navidad, que le serviría de inspiración para una de sus canciones navideñas. Cuando la cantante dio un show en Filadelfia, durante su gira de 2018, dijo: “Esto es lo que yo llamo un espectáculo local”. Le contó a la audiencia sobre su reciente visita a la casa en la que creció, diciendo que ya no era “la granja de mi familia”. “La vendimos cuando fuimos a Nashville. He estado pensando en lo genial que es volver al lugar donde comencé a escribir canciones”, agregó ese día.

Hija de Andrea (Finlay), ex ejecutiva de marketing, y Scott Kingsley Swift, asesor financiero, su ascendencia incluye alemanes e ingleses, así como algunos escoceses, irlandeses, galeses y 1/16 de italiano. Cuando tenía nueve años, la familia se mudó a Wyomissing, PA, donde asistió al West Reading Elementary Center y a la Wyomissing Area Junior/Senior High School. Su primera afición fue la equitación inglesa. Su madre la puso en una silla cuando tenía nueve meses y luego Swift compitió en espectáculos ecuestres. A los 12 años, un reparador de computadoras le mostró cómo tocar tres acordes en una guitarra, lo que la inspiró a escribir su primera canción, Lucky You. Anteriormente había ganado un concurso nacional de poesía con un poema titulado Monster in My Closet! (Un monstruo en mi ropero), y fue cuando comenzó a centrarse en escribir canciones.

TAYLOR SWIFT EN ARGENTINA 3.jpg

Nashville, su primer amor

Según The Telegraph, cuando Taylor tenía 11 años, recorría Nashville, Tennessee, para dejar un demo en cada sello discográfico de Music Row, el distrito que alberga oficinas de compañías discográficas, estaciones de radio y estudios de grabación, y se encuentra en el centro de la industria musical country. Parte de su motivo para visitar la ciudad se inspiró en un documental sobre Faith Hill, la cantante de There You’ll Be que fue descubierta por primera vez en Nashville. Swift le dijo a The Telegraph que pensó que ella también necesitaba ir allí. “Así que, por supuesto, se me metió en la cabeza que existía esta tierra mágica llamada Nashville, donde los sueños se hacen realidad y ahí es donde tenía que ir”, explicó sobre esta decisión. Y recordó que empezó a rogar constantemente a sus padres que se mudaran allí.

La primera gran oportunidad de Swift fue cuando tenía 14 años y Sony la trajo como escritora. Luego ocurrió otro gran suceso: en una entrevista en vivo con Inc., Scott Borchetta, productor musical y fundador de Big Machine Label Group, recordó haber recibido un paquete de Swift con su imagen y demos cuando todavía estaba en Universal. “Y fue un paquete muy inteligentemente elaborado”, dijo Borchetta, quien Invitó a Swift, su manager y su familia a su oficina en Nashville para tocar algo de música. Luego les comentó que planeaba dejar la empresa para lanzar su propio sello, dijo, “la única promesa que puedo hacerte esta noche es que si esperas, tendrás un contrato discográfico conmigo”. Y el resto es historia.

Taylor Switf Eras Tour.jpg

Gran victoria por un dólar

Después de un encuentro en Colorado en 2013, Taylor Swift se acercó a una estación de radio local para decirles que uno de sus DJ metió la mano debajo de su falda y la manoseó, agarrando su cola, según recordó Time en 2017. Esto llevó al despido del DJ David Mueller, y al mismo tiempo, a Mueller a demandar a Swift por difamación, la cual la cantante respondió con una contrademanda. Swift le dijo a Time que “tuvo que ver cómo el abogado de este hombre intimidaba y acosaba a mi equipo, incluida mi madre”, y fue acusado de mentir sobre el encuentro. La cantante subió al estrado y, según recordó al medio, “me dijeron que fue la mayor cantidad de veces que la palabra ‘hijo de puta’ se ha dicho alguna vez en el Tribunal Federal de Colorado”.

Swift ganó el caso pero sólo pidió un dólar. Aún así, ella dice que no le pagaron y aseguró: “Creo que ese acto de desafío es simbólico en sí mismo”. Mueller sigue negando el incidente, “Lo que digo es que no hice lo que dicen que hice”. Años más tarde, el asunto fue remitido a la Corte Suprema. La jueza Elena Kagan lo planteó durante los argumentos orales en otro caso y señaló: “Ese dólar va a representar algo tanto para mí y al mundo de las mujeres que han experimentado lo que yo he experimentado”. Kagan señaló además que se trataba de que Swift se defendiera a sí misma, y no del dinero que podría haber ganado. “Y fue un daño físico incuestionable. Pero, ella sólo pidió este dólar para decir que había sido lastimada”, sostuvo.

Embed After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

Taylor contra Trump

La cantante estadounidense fue una de las artistas que más se opusieron a la reelección de Trump por los actos de racismo consentido y defender la supremacía blanca .“Te echaremos en noviembre”, fue el mensaje que Swift publicó en sus redes sociales en mayo de 2020, en medio de la campaña electoral en la que el empresario buscaba su segundo mandato.

Hasta ese momento, Swift había evitado decantarse por un partido u otro, a diferencia de otras artistas de su edad como Demi Lovato o Miley Cyrus que en su momento apoyaron a Hillary Clinton. Pese a que Trump usara una de sus canciones en plena campaña, la joven decidió tomar partido por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, ¿tienes el coraje de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿’Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos’? Te vamos a echar en noviembre”, fue lo que escribió Swift y cosechó más de 1,7 millones de me gustas, más de 800 comentarios.

Swifties Taylor Swift Argentina.jpg

El compromiso de las Swifties

Por estos días y además de las ferias (como la del domingo pasado en la zona del Planetario) y otras actividades, las Swifties se hicieron oír por su rechazo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia", se señaló en un posteo de la cuenta Swifties contra LLA".

En otro texto de redes sociales, las seguidoras añadieron: "¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país".