Susana Giménez y el paso del tiempo: "Nunca más me haría cirugías estéticas" Susana Giménez, a poco de cumplir 80 años, habló sobre como afronta el paso del tiempo y sobre las cirugías estéticas 16 de mayo 2024 · 13:52hs

Susana Giménez, a poco de cumplir 80 años, habló sobre como afronta el paso del tiempo y hasta reveló por qué no se haría nuevos retoques estéticos. “Ahora que cumplí 80, es un dolor de huevos decirlo, pero no. Porque a mí no me importa nada, yo me veo brutal, estoy llena de vida, gracias a Dios sana, que eso es increíble”, comenzó diciendo Giménez en una charla con Héctor Maugeri para el ciclo que conduce en Net Tv. Ese fragmento fue replicado por Ángel de Brito, este miércoles, en un nuevo programa de LAM (América).

Susana Gimenez.jpg Las palabras de la conductora sorprendieron al periodista, quien reaccionó al escuchar a la diva mencionar su edad. “Y ya está, es la vida, todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar porque si no te transformás en una persona que no fuiste. Si vivís con odio mirándote. Yo no me voy a hacer nunca más una cirugía en mi vida, nada. Me voy a retirar cuando tenga ganas, de todo. Como hice con el teatro, también voy a hacer eso. No porque tenga el síndrome de Greta Garbo, si no porque llega un momento que también te cansás de siempre lo mismo. Es divino todo lo que me pasa, pero la verdad que no me importa”.

Susana Gimenez sin photoshop.jpg Los 80 Las palabras de la figura de la televisión resuenan aún más luego de que su expeluquero, Miguel Romano haya criticado el look que luce a su edad. “Una señora de 80 años no puede estar con ese pelo tan largo”, disparó el estilista al referirse al estilo de Giménez en diálogo con A la tarde (América TV). Luego, la charla continuó: “Fueron 51 años que yo la atendí constantemente. Desde que se fue a Uruguay prácticamente no la veo”. Fue entonces cuando la conductora consultó: “¿Ya no sos el peluquero de Susana?”. “No sé, porque no voy a Uruguay”, le respondió. susana gimenez Por último, Romano explicó de dónde venía su enojo: “Está con un peinador que trabajaba conmigo. Me siento como un boludo: ‘Hola, Miguel. Me estoy peinando con Mateo’. Me da lo mismo. Ya no quiero ser Miguel Romano, ya lo soy”. A mediados de 2023, Romano reveló de dónde venía su encono con la diva. “Me enteré, por otra boca, que había llevado a Punta del Este a un asistente mío. Me hubiese gustado que me lo dijera ella, no había ningún problema. Después de cincuenta años de ser su peluquero, de estar al lado de ella, me hubiese gustado que me lo dijera. Me dolió porque la quiero mucho, es como una hermana para mí. En las buenas y en las malas siempre estuvimos juntos”, comentó el peluquero en aquel momento, en una charla con LAM.