Susana Giménez y Claudia Villafañe, imputadas por Diego Maradona

La fiscal María Paula Hertrig imputó este miércoles a la ex mujer del Diez y a la diva tras una denuncia de Diego por el delito de desobediencia, según informó el abogado Matías Morla.

Todo surgió por la visita de la mamá de Dalma y Gianinna Maradona al programa que Susana conduce en Telefe, el pasado domingo 25 de junio. Previo al envío, Diego había conseguido una medida cautelar en la Justicia para que no lo nombraran durante el reportaje. Pero no habría sido cumplida.





Diego imputo a Susana por "desobediencia"

En aquel momento, el juez Mariano Gastón Sohaner notificó a ambas para que "se abstengan de nombrar, exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes vinculadas a la intimidad, honor y privacidad del niño (por Dieguito Fernando) y Diego Armando Maradona".





Además, el pedido incluía que "todo ello, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar las sanciones conminatorias que correspondan, y comunicar a la justicia penal por la posible comisión del delito de desobediencia".





"Ninguna de las dos cumplió con la notificación", advirtió Morla, abogado de Diego. "Maradona coincide conmigo en que Susana no comete el delito con la intensidad con que lo comete Claudia Villafañe, porque no sabía el alcance, al punto que dijo: 'No sé qué hacer o qué no hacer'. A mí criterio, estuvo muy mal asesorada", agregó.