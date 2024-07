Survivor: la entrerriana Samanta Herdt ganó el primer collar de inmunidad

suvivor Expedición Robinson samanta herdt.jpg Comenzó el reality Suvivor, Expedición Robinson, conducido por Marley y la entrerriana Samanta Herdt comenzó con el pie derecho

Survivor Expedición Robinson

Este lunes 15 de julio comenzó Survivor Expedición Robinson por la pantalla de Telefe, el reality donde 25 participantes pondrán a prueba sus capacidades para sobrevivir en una isla del norte de Colombia. Todo comenzó con la llegada de los concursantes al lugar. Ellos, desde un barco, tuvieron que nadar hasta la orilla y ubicar en balsas alimentos y bebidas para llevar.

Una vez en la isla, los participantes tuvieron su primer desafio que consistía en mantenerse de pie sobre unas plataformas ubicadas en el mar.

Quien resultó tener mayor equilibrio fue Samanta Herdt, la modelo y bailarina de 27 años.

Marley, conductor del reality, se encargó de explicarle a la entrerriana cuáles serán sus beneficios. "Sos la primera ganadora y acá tenemos el primer collar de inmunidad. Esto te va a proteger a vos cuando tu equipo pierda y vaya al Concejo. A vos no te van a poder votar", le informó el presentador.

Luego, les indicaron cómo estarían conformados los campamentos.

En el sur (amarillo) se encuentran Samanta, Francisco, Malvina, Mauro, Janet, Baltasar, Eugenia, Brian, Aixa, Goldi, Iván y Martina.

En el norte (rojo), por su parte, están Juan Pablo, Fiorela, Agustín P, Agustín M, Malena, Lobo, Inés, Maru, Martín, Julieta, Gabriel y Tomás.

Por último, los dos campamentos tuvieron que enfrentar una segunda prueba: buscar tres elementos para hacer fuego, juntar madera y luego encenderla para quemar sogas. El grupo que lo logre primero, que se verá en el próximo programa, obtendrá el beneficio de tener fuego para cocinar alimentos en su tribu.

Quién es Samanta, la modelo oriunda de Aldea Protestante

Este lunes se puso en marcha el programa que pone a 25 personas a competir en una isla paradisíaca donde las condiciones muchas veces pueden ser hostiles. Una de las participantes que se volvió tendencia fue Samanta Herdt, una modelo entrerriana que contó su historia de vida y se volvió tendencia.

“Vengo del campo, del barro, de la calle de tierra y me encanta todo eso, me encantan las experiencias nuevas y los desafíos”, explicó sobre sus motivaciones para anotarse al reality de supervivencia.

La concursante, de 27 años, contó que es oriunda de Aldea Protestante, un pueblo de apenas 700 habitantes, pero que se mudó hace nueve años a Capital Federal. “Hago modelaje, actuación y canto. Tengo mi marca de ropa y mi local de ropa”, expuso sobre sus ocupaciones

Por último, reveló un hecho que fue clave para tomar la decisión de anotarse en el ciclo. “Para mí es una segunda oportunidad, primero porque tuve un accidente de ruta donde no recuerdo nada, simplemente me desperté en el hospital, me quebré en tres básicamente y fue como volver a nacer”, sostuvo sobre el hecho que ocurrió en 2021.

“Realmente siento que estoy superpreparada para el resultado. Creo que tengo muchos para dar, que tengo liderazgo también”, indicó. Además, dio a conocer una fobia que podría afectar su futuro en el certamen: le tiene fobia a las arañas.