Pero Nara no es de quedarse callada y en una historia de Instagram desde su perfil, publicó una larga reflexión que se viralizó en las redes en apoyo a aquel mensaje. "Obviamente, nadie sube una foto en donde se ve mal", comenzó explicando la modelo. "Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así" explicó Wanda haciendo referencia a lo que elije mostrar en sus redes y lo que no.

Finalmente, Nara terminó su reflexión con un mensaje que despejó muchas dudas sobre su figura y motivó a muchas mujeres que se sienten mal en sus cuerpos: "Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Si!! Tengo celulitis como todas tenemos, también acné, y en verano raíces porque descanso de la tintura, en fin. Soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a las redes".

Wanda recibió un montón de apoyo de quienes se sintieron identificadas con el mensaje que compartió en su perfil. "Dejen de joder viejo" o "Yo? Del Club Atlético Wanda Nara" fueron algunos de los comentarios con más repercusión en las redes.