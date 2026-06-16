Soledad Aquino destrozó a Juana Tinelli: "No le cree nadie"

La exesposa de Marcelo Tinelli habló del conflicto que rodea a Juana Tinelli y lanzó duras críticas sobre su comportamiento y la relación con sus hermanas

Mientras continúa la repercusión por el escándalo que involucró a Juana Tinelli y a su expareja Bautista Cuiña, nuevas declaraciones volvieron a colocar a la familia en el centro de la escena. Esta vez fue Soledad Aquino quien habló públicamente y lanzó duras críticas hacia la hija menor de Marcelo Tinelli.

La madre de Micaela y Candelaria Tinelli se refirió a distintas situaciones que rodean a Juana y cuestionó algunos aspectos de su comportamiento. Durante una entrevista en el programa MBA, Aquino aseguró que no cree en ciertas versiones que circulan sobre la joven.

Soledad Aquino y sus hijas

"Creo que no se lo cree nadie que se banca sola desde los 16 años", afirmó. Aunque luego intentó bajar el tono de sus declaraciones, insistió en que muchas personas cercanas tampoco compartirían ese relato.

"No quiero problemas familiares. Lo dice la gente, no se lo cree nadie. La gente del entorno de ella tampoco se lo cree", sostuvo.

A pesar de las críticas, Aquino expresó preocupación por el presente de Juana. "A mí me da pena por ella, porque puede ser feliz, tiene una edad preciosa. Tiene un abanico de cosas por hacer", manifestó.

La relación con Micaela y Candelaria

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Aquino habló del vínculo entre Juana y sus hermanas mayores. Sin rodeos, aseguró que la relación atraviesa una fuerte crisis.

"Ellas le cortaron el rostro, están cansadas", disparó al referirse a Micaela y Candelaria Tinelli.

Soledad Aquino y sus hijas

Según explicó, la distancia no tendría relación con conflictos entre las madres de las jóvenes, sino con decisiones personales de las propias hermanas. "No son las mamás. Quieren vivir sus vidas", remarcó.

Aquino también relativizó algunos de los conflictos que involucran a Juana y señaló que, desde su mirada, no atraviesa una situación dramática. Sin embargo, advirtió que le preocupa que las reiteradas polémicas terminen afectando su credibilidad.

"Es como el cuento del lobo. Mi miedo es que como está cansando a todo el mundo, un día le pase algo de verdad y nadie le crea", expresó.

Hacia el final de la entrevista, fue todavía más contundente al describir el estado actual del vínculo familiar. "Ahora la relación con las chicas es nula", aseguró.

Además, reveló supuestos episodios de convivencia que habrían profundizado el distanciamiento y concluyó con una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: "No va a poder tener ni un novio pobre, por lo que escucho de afuera".