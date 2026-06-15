Murió Anne Shedeen, la actriz de Alf

Anne Schedeen falleció a los 77 años. Alcanzó reconocimiento internacional en la popular sitcom Alf y en los últimos años se dedicó al rescate de animales

Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a Kate Tanner en "ALF", la exitosa serie televisiva que marcó a toda una generación. La noticia fue confirmada por su familia y por su representante, Tom Markley. La actriz tenía 77 años y era recordada mundialmente por encarnar a la madre de la familia Tanner en la comedia protagonizada por el extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

El fallecimiento fue comunicado a través de las redes sociales oficiales de la artista. "Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz", expresaron sus familiares en un mensaje en el que destacaron su creatividad, su amor por los animales y el profundo afecto que despertaba entre amigos y seguidores.

Además, la describieron como una persona apasionada por el arte y las historias. "Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella", señalaron en el emotivo texto de despedida.

falleció actriz Anne Schedeen mamá Alf Murió Anne Shedeen a los 77 años, la actriz que interpretó a la mamá de Alf en la popular serie

El rostro materno de una serie inolvidable

Anne Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en el estado de Oregón, Estados Unidos, bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen. Según relató en distintas entrevistas, descubrió su vocación artística cuando era niña y posteriormente se formó en teatro antes de trasladarse a Nueva York para desarrollar su carrera profesional.

Su gran salto a la fama llegó en 1986, cuando fue elegida para interpretar a Kate Tanner en "ALF". Durante cuatro temporadas, entre 1986 y 1990, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense y mundial.

En la ficción, Kate Tanner era la madre de una familia común que acogía en su hogar al carismático extraterrestre ALF. Su personaje aportaba equilibrio y sentido común frente a las ocurrencias del visitante de Melmac, ganándose el cariño de millones de espectadores.

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Extensa carrera

Años después del éxito de la serie, Schedeen recordó que el trabajo detrás de cámaras era mucho más complejo de lo que se veía en pantalla. En una entrevista con la revista People, calificó la experiencia como una "pesadilla técnica: extremadamente lento, caluroso y tedioso".

La actriz explicó que las escenas con el popular personaje requerían extensas jornadas de grabación. "Si tenías una escena con ALF, duraba siglos. Un episodio de 30 minutos requería entre 20 y 25 horas de rodaje. Algunos de los actores tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional", sostuvo.

Más allá de la sitcom que la llevó a la fama, desarrolló una extensa carrera en televisión. Participó en producciones como The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, The Incredible Hulk, Three's Company, Cheers, Magnum, P.I. y Murder, She Wrote.

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Su legado y despedida

En los últimos años, Anne Schedeen había dedicado gran parte de su tiempo al rescate y cuidado de animales abandonados, una causa que ocupó un lugar central en su vida fuera de los escenarios.

La familia solicitó que quienes deseen homenajearla realicen donaciones a la organización Habitat for Humanity, una de las entidades benéficas que la actriz apoyaba activamente.

Schedeen dejó a su esposo, Christopher Barrett, con quien compartió 55 años de matrimonio, además de su hija, otros familiares y varios perros rescatados que formaban parte de su vida cotidiana. Su figura permanecerá ligada para siempre al fenómeno televisivo de "ALF", una de las comedias más recordadas de las décadas de 1980 y 1990.