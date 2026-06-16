Incorporan unidades con mayor capacidad en el servicio de transporte urbano de la línea L

Con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y dar respuesta a la demanda de los usuarios, se incorporó una nueva unidad a la Línea L y se reforzó la capacidad de transporte en el barrio San Agustín mediante la incorporación de coches de mayor porte.

La Línea L suma un nuevo colectivo que permitirá optimizar las frecuencias y fortalecer la conectividad para los pasajeros que utilizan diariamente este recorrido.

Otros cambios

Por otra parte, tras la salida de circulación de la Línea 20 en el sector de San Agustín, se dispuso el reemplazo de dos minibuses por unidades de mayor capacidad, con el propósito de absorber la demanda existente y brindar una mejor respuesta a los usuarios del servicio.

La modificación representa una mejora concreta en la capacidad de transporte disponible, ya que los minibuses cuentan con 34 asientos, mientras que las nuevas unidades tienen 44, incrementando la oferta en uno de los sectores con mayor utilización del servicio.

Estas medidas surgen del monitoreo permanente que se realiza sobre el funcionamiento del sistema y del trabajo de escucha y articulación que la Secretaría desarrolla junto a usuarios y comisiones vecinales. A través de estos espacios de encuentro y diálogo se identifican necesidades concretas y se impulsan mejoras que permitan adecuar el servicio a la demanda real de cada sector de la ciudad.