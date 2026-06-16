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Homicidio en Colón: detuvieron a expareja del hombre apuñalado

La Policía de Colón detuvo a una joven de 21 años, expareja de la víctima quien falleció cuando intentaban operarlo de sus heridas con arma blanca

16 de junio 2026 · 09:01hs
La Policía de Colón detuvo a una joven de 21 años

La Policía de Colón detuvo a una joven de 21 años, ex pareja de la víctima quien falleció cuando intentaban operarlo de sus heridas con arma blanca
La Policía de Colón detuvo a una joven de 21 años

La Policía de Colón detuvo a una joven de 21 años, ex pareja de la víctima quien falleció cuando intentaban operarlo de sus heridas con arma blanca
La Policía de Colón detuvo a una joven de 21 años

La Policía de Colón detuvo a una joven de 21 años, ex pareja de la víctima quien falleció cuando intentaban operarlo de sus heridas con arma blanca

La Policía detuvo a la única sospechosa del homicidio de un hombre en Colón. La víctima fue apuñaldada en el abdomen y falleció cuando los médicos del hospital San Benjamín intentaban salvarle la vida.

En horas de la tarde de este lunes, personal policial de la Jefatura Departamental Colón tomó intervención en proximidades de calles Castelli y Reibel a raíz de un llamado que alertaba sobre una persona herida con un arma blanca.

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Homicidio Colón

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre lesionado ya había sido trasladado por particulares al hospital San Benjamín, donde ingresó con una herida cortopunzante en la región torácica. Pese a la asistencia médica recibida, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

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A partir de las primeras diligencias investigativas, se estableció que el hecho se habría producido en inmediaciones de calle Tucumán al 1300, surgiendo como principal sospechosa una mujer de 21 años, ex pareja de la víctima.

En ese contexto, se llevaron adelante rastrillajes en las cercanías del domicilio de la sindicada, procedimiento que permitió el secuestro de un cuchillo con aparentes restos hemáticos y un par de zapatillas, elementos que serán incorporados a la investigación y sometidos a las pericias correspondientes.

Homicidio Colón detenida

Asimismo, tras una intensa labor de búsqueda, la mujer fue localizada en una vivienda situada en inmediaciones de calle 9 de Mayo al 200 y, por disposición de la Unidad Fiscal de turno, quedó aprehendida y alojada en dependencia policial, donde permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La investigación continúa con el desarrollo de diversas medidas tendientes a esclarecer la mecánica del hecho y reunir la totalidad de los elementos probatorios de la causa.

Homicidio Colón Hombre detenida expareja
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