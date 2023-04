Silvina Luna contestó a internautas sobre su aspecto físico

Silvina Luna subió un video a cara lavada con una fuerte reflexión para los haters que criticaron su aspecto físico, en Instagram, por un reel en que le hacían un make up.

El viernes cuando la mediática compartió un video en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores. Allí primero se mostraba a cara lavada y, luego, se veía cómo una maquilladora le iba haciendo un make up. “Antes y después”, escribió Silvina junto a las imágenes.

Pero a raíz del posteo se armó un gran debate, por un lado se llenó de críticas y muchos de sus seguidores le preguntaron qué le había pasado en la cara, mientras que otros la defendían y explicaban que estaba mal que le pregunten por su apariencia.

Silvina Luna se hizo eco de los comentarios que recibió y decidió subir un video en el que, a cara lavada, le habló directamente a aquellos que la critican: “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox, sin rellenos... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento”, adelantó Silvina.

“Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel, en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles la verdad”. "Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes y no a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar. Como también con otro mensaje hermoso las pueden elevar y ayudar un montón”.

“Me preguntaron: ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué te pasó en la cara?’. Me pasaron los años, tengo 42 años. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 20 años, no sé, de 22. Y me pasó la vida”, reflexionó la mediática.

Y siguió: "Justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias. De pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta de que la valía no está en si tenés la cara más redonda o si estás más gorda o más flaco".

"O sea, no se opina de los cuerpos. No se opina del cuerpo de otro ni de la cara de otro ni de la ropa del otro. A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas. Porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor, como la ira, la envidia o la bronca? Entonces, siento compasión por esa gente", se sinceró. Y cerró: "Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura, de cambio y de evolución, como para que puedan ver las cosas de otra manera”.

Problemas de salud

Cuando tenía 30 años, en 2011, Silvina Luna se sometió a una intervención quirúrgica en la que el médico le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos. Debido a una mala praxis resultó en hipercalcemia e insuficiencia renal. Un cuadro crónico que, desde entonces, le exige laboratorios semanales y la sumió en una investigación personal en busca de la solución.

“Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy estoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo”, había explicado Luna al conocerse el fallo contra el doctor Aníbal Lotocki a quien el Tribunal Oral y Correccional N° 28 de CABA condenó a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por el delito de lesiones graves. La causa la habían iniciado Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.