Se viene el spin-off de 'Merlí' con un personaje argentino

El alumno preferido de Merlí que interpreta el actor Carlos Cuevas, será el protagonista de 'Merlí-Sapere Aude'y mostrará su vida universitaria en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona.





Producida por Veranda TV, la nueva serie, que contará con una primera entrega de ocho capítulos de 50 minutos, se estrenará en Movistar+ a partir de finales de 2019 mientras que TV3 la ofrecerá un año después de su estreno.





El creador de la serie, Héctor Lozano, quien sigue al frente del proyecto, dijo a La Vanguardia que 'Sapere Aude' es una locución latina y también un lema del filósofo Horacio que significa 'atrévete a saber'. "Es el legado del profesor Merlí a sus alumnos, aquello que les dijo en el primer episodio de la serie de que tenían que ser críticos con lo que se les impone, ser más reflexivos y cuestionarlo todo, porque para esto sirve la filosofía".





La trama de Merlí-Sapere Aude no arrancará donde lo dejó la serie original (que finalizó con un flashforward de siete años) sino que empezará pocos meses después del trágico adiós de Merlí, con Pol empezando sus clases de filosofía en la universidad. De la serie original sólo aparecerán dos personajes más: Alfonso, el padre de Pol que interpreta Boris Ruiz, y Bruno, a quien da vida David Solans. De hecho, uno de las grandes tramas de los nuevos episodios será descubrir cómo evoluciona la relación entre Pol y Bruno durante estos años ya que en el final de Merlí los espectadores conocieron que ambos eran pareja.





Héctor Lozano descarta que se produzcan cameos con personajes originales de Merlí "porque estamos hablando de una nueva ficción". En ese sentido, el creador quiere destacar que la nueva serie no será la cuarta temporada de Merlí, sino "una serie diferente que seguirá el mismo tono aunque sí adquirirá un punto más de madurez porque ya no estamos en el instituto sino en la universidad". "Quiero una serie nueva porque de hecho entraremos en un nuevo mundo; lo que me interesa es Pol y sus nuevos compañeros de clase y profesores", revela.





Movistar+ ha apostado por una serie que se estrenará en toda España hablada en catalán, "una decisión muy valiente", en palabras de Lozano, quien también adelanta que "algunos personajes se expresarán en castellano como ocurre en la realidad bilingüe de Barcelona y de Catalunya, algo que ya hicimos en Merlí con el núcleo familiar de Pol". Una profesora universitaria y una compañera de clase argentina de Pol serán algunos de estos personajes hablarán en castellano.





La presencia de este personaje de Argentina será un gran aliciente para los seguidores de la serie en Latinoamérica, donde las tres temporadas de la serie original emitida por TV3 y distribuida por Netflix han tenido una enorme repercusión. "A mi y a muchos actores nos llegan gran cantidad de mensajes de Latinoamérica, y también de España, donde la serie ha sido un gran éxito, lo que seguramente ha facilitado que todas las partes estuviéramos interesadas en que naciera este spin-off", concluye Lozano.