Se canceló el show de Palito Ortega en Paraná por razones de salud

Por segunda vez fue pospuesto el recital de Palito Ortega. Desde la organización informaron que no estará este domingo en Paraná.

6 de noviembre 2025 · 18:40hs
Palito Ortega debía estar este sábado en Paraná.

Palito Ortega debía estar este sábado en Paraná.

La productora Paracima Producciones informó oficialmente la cancelación del espectáculo de Palito Ortega, previsto para el domingo 9 de noviembre en la ciudad de Paraná. Según el comunicado, la suspensión se debe a que el artista no se encuentra en condiciones de brindar el show.

“Sabemos que muchos esperaban con entusiasmo esta presentación, y compartimos la tristeza que genera no poder disfrutar de un espectáculo tan especial. Sin embargo, la prioridad es el bienestar de Palito, a quien le deseamos una pronta y completa recuperación”, expresaron desde la organización.

Devolución de las entradas de Palito Ortega

La productora también comunicó que a partir del viernes 7 de noviembre, en horario de la tarde, se habilitará la devolución del dinero de las entradas adquiridas.

Quienes compraron en The Music Store deberán dirigirse al local de calle Gualeguaychú 442, presentando el DNI de quien realizó la compra para recibir el reintegro en efectivo.

Los que compraron en Flamingo deberán hacerlo en calle San Martín 902, también presentando el DNI correspondiente.

Desde Paracima Producciones aclararon que los puntos de venta físicos no están directamente relacionados con la organización del evento, por lo que cualquier duda deberá canalizarse con la productora. Además, se indicó que no es necesario realizar ningún trámite adicional para solicitar el reembolso.

Palito Ortega Paraná salud recital
