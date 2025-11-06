Uno Entre Rios | La Provincia | observatorio

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

El modelo del Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos fue elegido para exponerse mañana en la Asamblea General de ONU Turismo, en Riad, Arabia Saudita

6 de noviembre 2025 · 13:16hs
El modelo del Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos (OET.ER) fue seleccionado para exponerse este viernes 7 de noviembre en el marco de la Asamblea General de ONU Turismo, que se desarrolla en Riad, Arabia Saudita. La provincia participará en la comisión "Medir la sostenibilidad del turismo: países en desarrollo", donde compartirá su experiencia como primer destino de Sudamérica en implementar la Medición de la Sostenibilidad del Turismo.

La exposición, que se llevará a cabo de forma virtual, representa un hito para la provincia y un reconocimiento internacional al trabajo que impulsa la Secretaría de Turismo en materia de planificación y gestión sustentable.

Medición de la Sostenibilidad del Turismo

El OET.ER se está implementando con la metodología de la Medición de la Sostenibilidad del Turismo (MST) promovida por ONU Turismo, que integra indicadores ambientales, sociales y económicos. Con esto, Entre Ríos se convierte en el primer destino de Sudamérica en aplicar el modelo de análisis, alineando su política turística con los estándares internacionales de sostenibilidad.

La presentación estará a cargo de los consultores responsables del proyecto, Pablo Singerman y Camilo Makón, quienes expondrán el caso entrerriano ante una comisión de expertos de distintas partes del mundo. La sesión "Medir la sostenibilidad del turismo: países en desarrollo" convoca a gobiernos y organismos especializados a compartir experiencias en la implementación del Marco Estadístico para la MST y a fortalecer la cooperación internacional en esta materia.

Rol del Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos surge de un trabajo impulsado por la Secretaría de Turismo bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, con asesoramiento de la consultora Metrix y respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su objetivo es consolidar una plataforma pública y dinámica que reúna información aportada por municipios, cámaras empresariales y espacios académicos, para generar estadísticas confiables y actualizadas que fortalezcan la competitividad del sector.

A través de la incorporación de herramientas de big data e inteligencia artificial, el OET.ER permitirá realizar análisis descriptivos y predictivos que acompañen la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado, promoviendo la planificación estratégica y la inversión sustentable en la provincia.

Prueba piloto

Actualmente, el Observatorio se encuentra en una etapa avanzada de prueba piloto, con el propósito de quedar plenamente operativo de cara a la próxima temporada de verano. Su puesta en marcha consolidará a Entre Ríos como una referencia nacional en la gestión turística basada en datos, orientada a la sostenibilidad y al desarrollo equilibrado del territorio.

