Santiago Tato Algorta es el gran ganador de Gran Hermano 2025: así fue la emocionante definición.

La esperada final de Gran Hermano 2025 se vivió este martes con máxima emoción y una definición que, aunque previsible para muchos, no dejó de sorprender. En una ráfaga de anuncios, Santiago del Moro comunicó primero que Luz Tito se quedaba con el tercer puesto, tal como anticipaban muchas encuestas y análisis de redes.

El duelo final fue el más cantado del ciclo: Ulises Apóstolo vs. Santiago Tato Algorta, el uruguayo que conquistó al público con su autenticidad, carisma y estrategia.

Santiago Tato Algorta ganó Gran Hermano 2025 con más del 60% de los votos

¡TATO ES EL GANADOR DE GRAN HERMANO! Con el apoyo del público se consagró campeón de esta edición Ulises se queda con un merecido segundo puesto

Sin dar respiro, Del Moro volvió a ingresar a la casa para anunciar el resultado definitivo. Tras una cuenta regresiva de diez segundos, llegó la gran revelación: Santiago Tato Algorta es el campeón de Gran Hermano 2025, con más del 60% de los votos.

Fiel a su estilo, Tato reaccionó con una mezcla de incredulidad y euforia. Abrazó primero a Ulises y luego explotó en saltos y gritos por toda la casa. "¿Esto es real, está pasando, no es un sueño? No me quiero ir", le dijo emocionado al Big. La voz de Gran Hermano respondió con una despedida memorable:

"No solo fuiste el mejor jugador. También pudiste enaltecer los valores de la amistad con las personas que elegiste".

La salida de Luz Tito había dejado cierta tensión: su rostro mostraba sorpresa y desilusión. Se la notaba segura de una posible victoria, y quizá Tato pensaba lo mismo. Pero el público dio su veredicto, y lo hizo con contundencia. Desde mitad de temporada, el favoritismo por el uruguayo se venía gestando, y este martes finalmente se concretó su consagración.

Por su parte, Ulises Apóstolo recibió un cálido mensaje antes de abandonar la casa: "No solo el interior del interior estuvo brillantemente representado, sino todo el país disfrutó de un jugador que ya forma parte de la historia grande de este reality", le dijo la Voz.

"Yo quiero agradecerte por haber hecho de esta casa una fiesta permanente. Hasta siempre, amigo", cerró.

Tato, generoso en la victoria, le dedicó unas palabras a su rival: "Sos talento. La vas a romper". Ulises, siempre showman, lo felicitó, se despidió con altura y se marchó al estudio rodeado del cariño de sus fanáticos y ex compañeros, muchos de los cuales lo apoyaban abiertamente.

Finalmente, Tato cruzó la puerta como el gran ganador de Gran Hermano. Entre lágrimas y sonrisas, dejó un último mensaje inspirador: "Vayan por lo que sueñan, salgan de la zona de confort, que no le importe la opinión de los demás, mientras no lastimen a nadie".

Una vez más, un uruguayo venció a un cordobés en la final. Y como dice la historia reciente del reality, parece que esa rivalidad está destinada a repetirse.