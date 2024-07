Santi Maratea denunció a un amigo de su infancia por abuso

“Hace un año y medio me pasó una situación con un amigo de la infancia. Nos habíamos ido de joda, vinimos a dormir a mi casa. En la mitad de la noche me despierto con el guacho arriba mío”, dijo el joven ante la atenta mirada de sus seguidores. “Estaba besándome, para no ser muy explícito y que me bajen el video, cuando me quise dar cuenta, básicamente ya había terminado. No sé si me estoy haciendo entender, si me explico. Cuando me junté a hablar fue peor que lo que pasó. Nada mejoró. Soy el sticker de ‘decepcionado pero no sorprendido’”, comentó al final respecto del mal momento que vivió. Luego de hablar sobre la muerte de su padre y confesar el abuso que sufrió por parte de uno de sus mejores amigos, Maratea hizo una fuerte reflexión.

“Fue muy raro. Hace poco hablaba con un mejor amigo y le contaba sobre esta soledad que siento. Intentando entender por qué las personas que quiero mucho y me quieren mucho me lastiman. Pero bueno, sentía que tenía que contarles esto antes de seguir subiendo videos relacionados con mi trabajo. ¿Cómo estoy? No lo sé, un poco asustado, no sé de qué. Me siento muy solo. A lo largo de la vida me comí bastantes desilusiones porque soy una persona que me cierro bastante en mí y a la que le cuesta mucho confiar en la gente. No soy muy partidario de hacerme la víctima ni de ponerme en la postura de: ‘¿por qué todo el mundo me traiciona?’ Pero sí me cuesta mucho confiar en la gente porque me han traicionado muchas veces”. A pesar de la adversidad, Maratea mostró su deseo de seguir adelante: “Voy a seguir entrenando porque me hace bien y también poniendo toda la energía en mi trabajo”.