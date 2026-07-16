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Comedores escolares: se pondrá en marcha un nuevo sistema de provisión de alimentos

Entre Ríos implementará un nuevo sistema de provisión de alimentos para casi mil comedores escolares

16 de julio 2026 · 13:55hs
Entre Ríos implementará un nuevo sistema de provisión de alimentos para casi mil comedores escolares

Entre Ríos implementará un nuevo sistema de provisión de alimentos para casi mil comedores escolares

El gobierno provincial pondrá en marcha a partir de agosto una nueva modalidad para la provisión de desayunos y meriendas destinados a 996 comedores escolares de establecimientos urbanos y rurales con una matrícula superior a 50 estudiantes. La medida reemplazará el sistema de compra mediante tarjeta por una operatoria de compra centralizada, con el objetivo de fortalecer los controles, garantizar la calidad nutricional y asegurar un mismo estándar para todas y todos los estudiantes alcanzados por esta modalidad.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, aseguró que la decisión parte de una premisa central: "Para que un chico pueda aprender, concentrarse y desarrollar plenamente sus capacidades necesita una alimentación adecuada. En muchos hogares, además, lo que brinda la escuela no sólo complementa la alimentación familiar, sino que contribuye a cubrir déficits nutricionales. Por eso, el gobierno provincial asumió el compromiso de garantizar que cada peso destinado a los comedores escolares se traduzca en alimentos de calidad, definidos bajo criterios nutricionales y con mayores controles por parte del Estado".

El cambio responde a un diagnóstico concreto sobre las limitaciones del sistema anterior. La modalidad de compras descentralizadas mediante tarjeta impedía garantizar de manera uniforme la calidad nutricional, la variedad y las características de los alimentos que recibían las y los estudiantes. Como cada escuela realizaba sus propias compras, las posibilidades dependían de la oferta disponible, de los proveedores de cada localidad y de las condiciones particulares de cada establecimiento, generando diferencias entre escuelas y dificultando asegurar un mismo estándar de calidad.

Con la compra centralizada, el Estado provincial podrá definir previamente los productos que integrarán cada alimentación, establecer requisitos técnicos y de calidad, controlar su cumplimiento y garantizar que cada desayuno y merienda aporte los nutrientes para acompañar el desarrollo físico y cognitivo de las y los chicos. De esta manera, todas y todos los estudiantes alcanzados por esta modalidad recibirán alimentos bajo un mismo estándar de calidad nutricional, independientemente de la escuela a la que asistan.

La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares.

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La implementación de esta nueva operatoria fue precedida por un proceso licitatorio transparente, realizado de acuerdo con la normativa vigente. La empresa adjudicataria cumplió con todos los requisitos técnicos, administrativos y de calidad establecidos en el pliego, garantizando las condiciones necesarias para prestar el servicio.

La nueva operatoria también permitirá fortalecer la trazabilidad y los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos. Centralizar las compras posibilita ordenar el sistema, supervisar mejor las prestaciones y contar con información común para evaluar y mejorar permanentemente el servicio.

"Optimizar el sistema nos permite administrar mejor los recursos para que cada peso destinado a los comedores se traduzca en alimentos adecuados y en una mejor prestación para los estudiantes", expresó Berisso. Y agregó: "Garantizar un estándar nutricional representa un mayor esfuerzo económico, pero constituye una decisión estratégica, porque invertir en alimentación es invertir en aprendizaje, desarrollo e igualdad de oportunidades".

Otro de los cambios relevantes apunta a aliviar la carga administrativa que durante años recayó sobre los equipos directivos y docentes. Además de sus responsabilidades pedagógicas, debían gestionar la compra de alimentos, contactar proveedores y resolver cuestiones logísticas vinculadas al funcionamiento cotidiano de los comedores.

Con el nuevo esquema, esas tareas pasarán a ser responsabilidad del Estado, permitiendo que directivos y docentes puedan concentrarse plenamente en su función principal: enseñar y acompañar al estudiantado.

La implementación de este sistema forma parte de una transformación más amplia de la política alimentaria escolar que el gobierno provincial viene desarrollando. En ese marco, se avanza en la profesionalización del personal de cocina, la digitalización del sistema de gestión para mejorar el seguimiento de las prestaciones y la reorganización del servicio de desayuno para que se brinde al inicio de la jornada escolar, garantizando que ningún chico o chica comience las clases con la panza vacía.

En ese sentido, el director de Comedores, Lautaro Azzalini, dijo que "esta decisión no implica desconocer el compromiso y el trabajo que durante años sostuvieron directivos, docentes, cocineros y comunidades educativas. Por el contrario, busca brindarles mejores herramientas, reglas claras y un Estado que asuma las responsabilidades que le corresponden".

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