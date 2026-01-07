Romina Gaetani rompió el silencio: "Aún lo amo"

La actriz Romina Gaetani dio detalles del calvario a manos de su expareja. Los detalles de la pericia psiquiátrica tras la denuncia por violencia de género

Romina Gaetani rompió el silencio tras denunciar a su expareja Luis Cavanagh, por violencia de género y confesó detalles del calvario que denunció haber sufrido.

La actriz se sometió a una pericia psiquiátrica profunda y extensa . Por su parte, el empresario se defiende ante la Justicia afirmando que él era víctima de los arrebatos intempestivos de ella.

"Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”, arrancó Gaetani. “Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita”, siguió Romina en su mensaje.

“Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular. “Me controlaba, manipulaba, y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”.

La actriz solicitó la restricción de acercamiento y botón de pánico.