Pedro Pascal apoya a "Argentina, 1985" para los Oscars

Para ganar, un filme debe recibir más de la mitad de los votos. Si ninguna recibe más del 50% de los votos en la primera ronda, se elimina la que tuvo menos votos y se redistribuyen los mismos según la segunda opción de los votantes. Este proceso continúa hasta que una candidata recibe más del 50% de los votos y se declara ganadora. Este sistema de votación preferencial permite que se seleccione una película que tenga un apoyo generalizado y una mayoría más amplia, en lugar de un film que simplemente tenga un gran número de votantes que lo consideren su opción número uno.

Oscars Pedro Pascal Argentina, 1985 3.jpg

Oscars Pedro Pascal Argentina, 1985 a.jpg

Es por eso que Santiago Mitre, director del prestigioso filme, junto con Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de producción en Marvel Studios y productora del filme; Axel Kuschevatzky, productor altamente reconocido de nuestro país ahora radicado en los Estados Unidos, y Agustina Llambí-Campbell, productora de la película, se presentaron en la noche del viernes en Los Feliz Theater, perteneciente al American Cinematheque de Los Ángeles.

Con una proyección privada seguida por preguntas y respuestas, Argentina, 1985 continúa con su carrera al Oscar, e intenta que la mayor cantidad de miembros de la academia vean la película y así tengan la posibilidad de votarla.

El director y los productores argentinos, fueron entrevistados por el chileno Pedro Pascal, uno de los actores del momento. Pascal ganó gran notoriedad global por su personaje de Oberin Martel en Game of Thrones y el show Narcos, participa de la serie The Mandalorian derivada de la saga Star Wars y es protagonista de The Last of Us, la mayor adaptación de un videojuego a la TV de los últimos tiempos. Gracias a la cantidad de espectadores de estas dos producciones, su popularidad creció en todas partes del mundo.

Pascal reconoció que se ofreció para ser el moderador de este encuentro y abrió la charla haciendo referencia a su historia personal. “La razón por la cual crecí en Estados Unidos es porque mi familia tuvo que exiliarse por la dictadura en mi país y es por eso que el contenido del filme es muy poderoso para mi y mi familia”, haciendo alusión a que él, sus padres y hermanos debieron huir de Santiago de Chile cuando Pascal tenia tan solo un año, tras el golpe militar de Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973.

La historia de la película se ubica luego de la última dictadura cívico-militar en Argentina, se restituyó un gobierno democrático con el propósito de devolver la estabilidad y la garantía de los derechos humanos. En este contexto, los fiscales Julio Strassera (interpretado por Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) enjuician a nueve de los diez altos mandos militares de las tres primeras juntas que tuvieron el poder del país.

En la entrevista, Kuschevatzky planteó como esta película “es sobre proteger la democracia, sobre la responsabilidad de hacerse cargo de construirla y de que nadie esté por sobre la ley,” y Mitre agregó que “esta película es un ejemplo de como construir una mejor democracia y nos da la pauta de como la sociedad Argentina puede ser si luchamos todos juntos por una causa justa”.

Consultada por Pascal sobre la repercusión del film en Argentina, Llambí-Campbell, dijo que “la aceptación de la película fue increíble y fue también una de las razones que trajo a la gente de regreso a los cines después de la pandemia, al mismo tiempo creando un punto de reunión entre los argentinos”. Alonso, terminó el discurso muy emocionada explicando que “esta película es una historia en la cual triunfa la verdad sobre el poder, no importa donde estemos ni tampoco hay un periodo de tiempo especifico para hacerlo, siempre debe triunfar la verdad sobre el poder”.

Pascal, que durante el encuentro hizo referencia a la obtención de la copa del mundo en Qatar, se suma a la larga lista de celebridades, tales como Lionel Messi, Ricky Martin, Michael Bublé, y Eva Longoria, entre otros, que están apoyando el filme. Todavía no se conoce el veredicto final, pero Argentina, 1985 tiene altas chances de ser la película que se lleve la tercera estatuilla dorada, luego de La historia oficial y El secreto de sus ojos, y así convertirse en el país de Latinoamérica con la mayor cantidad de premiaciones otorgada por la academia.

