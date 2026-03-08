Uno Entre Rios | Ovación | TC Pista

TC Pista: categórico triunfo de Gabriel Gandulia en Viedma

El piloto de Ford se impuso de punta en la segunda fecha del campeonato, y festejó su tercera victoria en el TC Pista.

8 de marzo 2026 · 16:47hs
Grandulia dominó en el TC Pista.

Grandulia dominó en el TC Pista.

Gabriel Gandulia festejó este domingo en el autódromo de Viedma, donde se disputó la segunda fecha del campeonato de TC Pista y se registró el primer triunfo de un Ford Mustang en la categoría. El piloto del Moriatis Competición largó desde la pole position y fue inalcanzable.

Bautista Damiani (Chevrolet Camaro), quien había ganado en el estreno de la competencia, llegó segundo y tercero se ubicó Nicanor Santilli Pazos (Ford Mustang).

Por su parte, el ramirense Manuel Borgert, que había sido tercero en la segunda serie clasificatoria, debió abandonar en la cuarta vuelta.

El TC Pista disputará su próxima fecha en el autódromo de Centenario, provincia del Neuquén, el 28 y 29 de marzo.

